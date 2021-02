Regering wil graag van avondklok af, maar vindt het voor afschaffing nog te vroeg

“Zodra het weer kan, gaat de avondklok meteen weer in de prullenbak.” Was getekend: premier Mark Rutte op 21 januari, nog voordat de controversiële maatregel werd ingevoerd. Zondag, acht nachtjes nadat de avondklok van kracht werd, begon alweer het geroezemoes. Volgens de eerste ‘Haagse bronnen’ zou de avondklok volgende week alweer worden afgeschaft.

Tijdens de persconferentie, dinsdagavond, ging premier Rutte kort in op de avondklok. Hij concludeerde dat het na 21.00 uur stil is op straat, goed nieuws, maar ook dat iedereen in de regering van de maatregel af wil. Dus loopt de avondklok in principe op 10 februari af. Maar het kabinet houdt een slag om de arm. In het weekend wordt een definitief besluit genomen. Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bijeen, de deskundigen wordt om een advies gevraagd.

Dinsdagochtend was men achter de schermen in Den Haag nog stellig: de avondklok sneuvelt volgende week. Mocht het kabinet daar inderdaad voor kiezen dan heeft de regering de belangrijkste epidemiologen, virologen en infectiologen tegen zich. Dat wil niet zeggen dat het niet kan, het is uiteindelijk een politieke keuze.

Handhaven maatregelen

Afgelopen weekend ging het OMT met veel mitsen en maren akkoord met een heropening van het basisonderwijs vanaf maandag. De belangrijkste mits: de mogelijke nadelige effecten van de heropening van de scholen en kinderopvang, zoals een toename van besmettingen en ziektegevallen, lijken te kunnen worden opgevangen mits alle andere maatregelen voorlopig gehandhaafd blijven.

Arts-microbioloog Marc Bonten was dinsdag op Radio 1 glashelder. “Zeker zolang we niet weten wat het effect is, moet je denk ik niet gaan tornen aan de avondklok, die hebben we hard nodig waarschijnlijk, om die R-waarde van 1,27 omlaag te krijgen.”

Met die R-waarde doelt Bonten op de snelle verspreiding van de Britse variant van het virus. Dinsdag schatte het RIVM dat van de 28.000 Nederlanders die afgelopen week besmet raakten, ongeveer twee derde de Britse variant heeft. De R-waarde is nu 1,28 voor de variant.

Veel te hoog

Dat is veel te hoog, en dus gooit de coronavariant volgens het RIVM roet in ons eten. Het instituut noemt geen maatregel bij naam, maar tussen de regels door wordt duidelijk dat er geen versoepelingen mogelijk zijn. Dus ook niet een afschaffing van de avondklok.

Donderdag modelleren de rekenmeesters van het RIVM de laatste effecten van de huidige lockdown voor de bijeenkomst van het OMT, vrijdag. De vraag is of er dan al iets zinnigs kan worden gezegd over het effect van de avondklok. Heel waarschijnlijk is dat niet. De RIVM-data over de R-waarde lopen altijd twee weken achter, en dus zou er pas rond 12 februari iets over de avondklok bekend zijn. Microbioloog Bonten adviseert om nog twee weken te wachten.

Psychologisch stoplicht

De effecten van een avondklok zijn niet de enige data die worden geanalyseerd. Ook het simpele feit dat de besmettingen dalen speelt een rol, ongeacht of de avondklok hiervoor de verklaring biedt. Afgelopen week nam het aantal nieuwe coronameldingen opnieuw af, dit keer met 20 procent, meldde het RIVM dinsdag.

Maar met een landelijk reproductiegetal van 0,97 (en voor de Britse variant dus 1,28), zeilt Nederland nog altijd heel scherp aan de wind. Het is daarom voor het kabinet niet alleen de vraag wat het effect van de avondklok is, maar vooral ook wat het effect van het afschaffen van de avondklok kan zijn. De avondklok fungeert niet alleen als een beperking van contacten, maar ook als een psychologisch rood licht. Om mensen bij de les te houden nu er niet dagelijks beelden uit overvolle ziekenhuizen te zien zijn. Dat rode licht op groen zetten, kan de dalende lijn doen keren.

