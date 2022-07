Regenboogpaden worden geregeld beklad. ‘Een knauw voor het zelfvertrouwen van jonge lhbti+’ers’

Regenboogzebrapaden zijn geregeld het doelwit van vandalisme. In de afgelopen twee jaar tijd zijn zeker acht van deze felgekleurde oversteekplaatsen beklad of beschadigd. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw. Die vernielingen vonden plaats door het hele land, van Niekerk tot Amsterdam en van Emmen tot Gorinchem.

De meest recente incidenten dateren van vorige week. In de nacht van maandag op dinsdag werd een regenboogzebra in Veenendaal beklad met zwarte verf. Enkele dagen daarvoor, op zaterdag, besmeurden onbekenden het zebrapad in Krimpen aan den IJssel met witte verf en de tekst ‘Nederland naar de klote’.

Met de regenboogzebrapaden, ook wel ‘gaybrapaden’ genoemd, vragen gemeenten aandacht voor acceptatie van de lhbti+-gemeenschap in hun dorp of stad. Het is dan ook erg waarschijnlijk dat in ieder geval een deel van de bekladdingen voortkomt uit homofobie: zo werden de bekladdingen in sommige plaatsen vergezeld door homofobe graffiti. In Amsterdam werd bijvoorbeeld de tekst ‘no homo’s’ aangebracht.

‘Pijnlijk en zonde’

Naast de eerdergenoemde plaatsen kwamen ook Noordwijk en Schagen de afgelopen twee jaar negatief in het nieuws. De reeks incidenten is ‘pijnlijk en zonde’, zegt Simon Timmerman van Movisie, een kenniscentrum dat zich onder meer bezighoudt met lhbti-beleid bij gemeenten. “Het is bijna niet te geloven dat je een zebrapad zo aanstootgevend vindt dat je het met verf besmeurt.”

Hoewel ook in eerdere jaren vernielingen werden gemeld, lijkt de frequentie ervan toe te nemen. Dat komt deels door een grotere zichtbaarheid van homoseksuelen, biseksuelen en transgenders in de maatschappij, denkt Timmerman. Zo is de gaypride in de afgelopen jaren een heus volksfeest geworden, en zijn ook de reclames op televisie steeds diverser. “Dat is een gigantische ontwikkeling in de goede richting. Maar al die zichtbaarheid zorgt tegelijkertijd ook voor meer kwetsbaarheid, want je roept sneller een tegenreactie op.”

lhbti+-acceptatie stagneert

Daarnaast is er de laatste jaren een gure politieke wind gaan waaien. Timmerman: “Met name de verkiezing van Trump heeft de tegenstanders van homorechten de wind in de zeilen gegeven. Het heeft wereldwijd een enorme boost gegeven aan deze sentimenten, en ook in Nederland is er bij sommige partijen een vruchtbare bodem voor.” Uit een recent rapport van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) blijkt dat de lhbti+-acceptatie in Nederland stagneert.

Opvallend genoeg werden de meeste gaybrapaden vrijwel direct na hun onthulling beschadigd, en in sommige gevallen zelfs nog vóór het officiële openingsmoment. Ook bij de meest recente bekladding was het snel raak: de Veenendaalse regenboogzebra was nog geen week oud toen iemand het besmeurde met zwarte verfklodders en de tekst ‘God’, gevolgd door een hartje.

Knauw voor zelfvertrouwen

“Dit incident maakt voor mij duidelijk hoeveel werk er nog aan de winkel is”, zegt Marc-Jan van Dam, actief voor de lokale VVD en een van de initiatiefnemers van het Veenendaalse gaybrapad. “Er bestaat een groep mensen die ons hier niet wil hebben. Zij willen dat we onzichtbaar blijven in deze vrij gelovige gemeenschap.”

Van Dam en collega-politici maakten nog op dinsdagavond met zeepsop het gaybrapad schoon. Toch baart het incident hem zorgen, vooral voor de ‘worstelende pubers’ in Veenendaal die nog niet durven uitkomen voor hun geaardheid. “Ik ben zelf inmiddels sterk genoeg, maar met hen leef ik mee. Het moet een enorme knauw zijn voor hun zelfvertrouwen. Zo’n incident kan je meters terugslaan in je ontwikkeling.”

Bekende bekladdingen in de afgelopen twee jaar

Emmen: oktober 2020

Gorinchem: augustus 2021

Niekerk: augustus 2021

Schagen: november 2021

Amsterdam: december 2021

Noordwijk: april 2022

Krimpen aan den IJssel: juli 2022

Veenendaal: juli 2022

