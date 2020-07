Regenboogouders krijgen bij Hema iets meer verlof: ‘Vooral een politiek signaal’

Een homostel met een draagmoeder, gezinnen met meer dan twee ouders, maar ook lesbische stellen die adopteren. Zogenaamde regenboogouders die bij Hema werken, krijgen vanaf 1 augustus vier weken extra geboorteverlof. Deze ouders vallen juridisch nog vaak buiten de boot. Hema wil het verlof naar eigen zeggen ‘voor alle gezinnen gelijktrekken’. Stichting voor roze ouderschap Meer dan Gewenst is blij met het nieuws: “Het is een duidelijk signaal naar de politiek”.

Een voorbeeld. Twee mannen krijgen een kind via een draagmoeder. Volgens de Nederlandse wet zijn de draagmoeder en haar mogelijke partner de gezaghebbende ouders. Een van de mannen uit het stel kan het kind wel erkennen of adopteren, en zo officieel ouderschap krijgen. De erkende vader krijgt zes weken en de draagmoeder tot twaalf weken verlof. De tweede vader krijgt niks.

“Elk kind heeft recht op dezelfde periode om te hechten met zijn ouders”, zegt Hema-woordvoerder Roos Zegers. Het bedrijf wil daarom vier weken extra verlof geven bovenop het wettelijke adoptie- en partnerverlof, wat in totaal zes weken bedraagt sinds het aanvullende partnerverlof deze maand is ingegaan. Daarbij wordt het extra Hema-verlof volledig doorbetaald. “Het streven is om het verlof aan te vullen tot tien weken. Hier kan ook aanspraak op gedaan worden bij een intentie om te adopteren.”

Begintijd gaat alsnog verloren

Een mooi initiatief, vindt Meer dan Gewenst-bestuurslid Sara Coster. “Dit is goed nieuws voor roze ouders, zoals een tweede vader uit een draagmoederstel of een co-ouder uit een meerouderschapsgezin. Die hebben officieel vaak geen recht op verlof. De werkgever moet dan met een hand over het hart strijken. Dat komt gelukkig ook voor, maar dan heb je eigenlijk geluk.”

Met de Hema-regeling komen ouders overigens lang niet altijd aan de beoogde tien weken. Zo komt het verlof bovenop het huidige adoptie- of partnerverlof, maar niet iedereen kan hier aanspraak op doen. Meerouderschapsgezinnen bijvoorbeeld, kunnen maar twee wettelijke ouders aanmerken en wonen vaak niet met de co-ouders samen. En bij adoptie moet eerst een proces afgerond worden dat tot een jaar kan duren, waardoor de begintijd met het kind verloren gaat, aldus Coster.

“Vier weken is in ieder geval beter dan helemaal niks”, zegt Hema-woordvoerder Zegers. We hopen natuurlijk dat er meer mogelijk wordt, en het adoptieverlof vanuit het UWV bijvoorbeeld sneller verleend kan worden. Daarover willen we ook met hen in gesprek.”

Geen pink washing

“Het is een prachtige stap”, zegt Coster. Het plan valt volgens haar dan ook niet onder het beruchte fenomeen pink washing: een marketingtruc waarbij commerciële bedrijven claimen zich hard te maken voor homo-emancipatie tijdens Pride, zonder zich hier werkelijk om te bekommeren. “We zijn hier erg blij mee en hopen dat meer bedrijven zullen volgen.” Er is een wetsvoorstel in de maak om meer gezinsvormen te erkennen, maar dit kan volgens Coster nog jaren duren. “Het is dus bovenal een signaal naar de politiek om hier vaart mee te maken.”

