Regels en wetten met evenzoveel uitzonderingen en bepalingen, wie snapt het nog?

Uitvoering van wetten en regels is te moeilijk in Nederland. Burgers zien te vaak door de bomen het bos niet meer, dat staat in een nieuw rapport van een speciale stuurgroep op dit gebied. Het UWV, de IND en de voedsel- en Warenautoriteit NVWA schreven mee.

Twee jaar geleden bleek ook al dat regels te ingewikkeld zijn. In het nieuwe rapport staat dat de situatie sindsdien niet verbeterd is. De complexiteit lijkt eerder te zijn toegenomen. “Uitvoerders, burgers en ondernemers begrijpen het niet meer”, schrijft de stuurgroep.

Dit raakt kwetsbare burgers. Volgens het rapport vinden meer dan een miljoen mensen het lastig te communiceren met de overheid. En dat terwijl ze in de praktijk juist te maken hebben met veel verschillende instanties. 14 procent van de burgers is negatief over de dienstverlening door de overheid. 1,2 miljoen burgers diende het afgelopen jaar een klacht of bezwaar in. Dat schaadt het vertrouwen en ondermijnt de legitimiteit van het overheidshandelen, zegt de stuurgroep.

Haast altijd kent een wet uitzonderingsregels of speciale bepalingen

De problemen bij de uitvoering heeft een aantal oorzaken. Als eerste de aard van regels zelf. Wetten zijn de afgelopen jaren regelmatig aangevuld uitgebreid of gespecifieerd. De socialezekerheidswetten en het belastingstelsel bijvoorbeeld. Verschillende groepen krijgen daarbinnen verschillende behandelingen, haast altijd kent een wet uitzonderingsregels of speciale bepalingen. De stuurgroep noemt dit ‘een stapeling van beleid’ dat te onbegrijpelijk is om nog uit te voeren.

Dit beleid vloeit voort uit politieke ambities met grote beloften en verwachtingen, staat in het rapport. Politieke partijen zijn het regelmatig zo oneens, dat beleid versnippert raakt. Dienstverleners kunnen niet alle politieke beloften waar maken.

Er zijn tevens te weinig technische middelen voorhanden. Uitvoerders gebruiken verouderde ICT-systemen, die moeilijk met elkaar communiceren. Gegevens van personen uitwisselen gaat te traag. Ook wordt de privacywetgeving (AVG) volgens experts te streng geïnterpreteerd.

Kan het anders?

De nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, waarschuwt de overheid al jaren voor complexiteit. Afgelopen december zei hij in Trouw: “De regels zijn ofwel veel te ingewikkeld, of ze worden ingewikkeld gemaakt door de mensen die ze moeten toepassen. (...) Die complexiteit is fout. Want dat degene die het beste de weg weet zijn zin krijgt, dat was niet de bedoeling.”

Van Zutphen ziet de oplossing in het denken ‘in grote kaders die we hebben bedacht’. De ‘regelreflex’ moet verdwijnen. In het rapport van de stuurgroep staat dat de toekomst een radicaal andere aanpak vereist, die haaks staat op de huidige manier van werken. “Alle creativiteit moet hiervoor worden aangeboord.”

