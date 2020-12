Rector studentenvereniging Vindicat: ‘Een kleine groep verpest het voor de rest’

Enkele huisfeestjes en een afgehuurde partybus: de Groningse studentenvereniging Vindicat staat er opnieuw niet goed op. Het was de aanleiding voor de universiteit en de hogeschool in Groningen om de accreditatie dit jaar niet te verlengen. Dat Vindicat nu niet langer welkom is bij officiële gelegenheden is “moreel een zware klap”, vindt rector Wessel Giezen (24).

Waarom wil het maar niet lukken met de cultuurverandering?

“De grootste uitdaging is dat het studentenleven zich nu tijdens corona niet meer op de sociëteit afspeelt, maar in huis of dus in zo’n vreselijke partybus. In 2016 is die verandering in gang gezet, na het incident tijdens de introductie waarbij een student hoofdletsel opliep en de zogenoemde bangalijsten waar vrouwelijke leden fysiek werden beoordeeld. We waren op de goede weg, we kregen vorig jaar onze accreditatie juist terug. De huidige incidenten dit jaar zijn een smet op de vereniging. Corona maakt het ons ook lastig, omdat er veel buiten het zicht van de vereniging gebeurt, in de huizen zelf. Ik kan niet alle tweeduizend leden aan een touwtje houden. Het is een kleine groep, die het in feite verpest voor de rest.”

Ook de leden zelf ervaren onvoldoende verandering, schrijft de commissie. Dat is opvallend.

“Dat beeld herken ik niet. Ik ben ook erg benieuwd hoe de commissie daarbij komt. Ik merk juist zelf wel de veranderingen en dat hoor ik ook terug van de leden. Meer dan de helft van onze commissies heeft nu een vrouwelijke voorzitter, dus op dat vlak maken we mooie stappen. En waar eerst het verenigingsgebouw echt werd gebruikt om te drinken, tot de grond toe om het zo maar te zeggen, is het nu veel rustiger geworden. We borrelen meer met elkaar, mensen blijven niet meer tot vier uur ’s morgens hangen. Of dat komt omdat ik ouder ben geworden? Dat denk ik niet. Ik zag het ook bij de eerstejaars terug die bij mij in huis wonen.”

De commissie zegt: Vindicat reageert steeds achteraf. En dus te laat.

“Ook dit herken ik niet. We hebben juist veel contact gehad met de veiligheidsregio, de gemeente en de onderwijsinstellingen. Op 3 oktober was er nog een gezamenlijk gesprek met alle huisoudsten van onze huizen, dat zijn er tweehonderd. De politie benoemde toen ook expliciet de gevaren en de consequenties van de huisfeesten. Of dat afschrikwekkend genoeg is? Ik denk van wel. Het punt is dat we vrij weinig straffen kunnen opleggen in de huiselijke sfeer: we kunnen eigenlijk alleen straffen op het moment als er iets op de vereniging gebeurt.”

In een uitgelekte voicememo van de partybus werd gewaarschuwd de beelden te wissen uit angst voor media-aandacht. Er werd niet gesproken over dat het feestje niet zou kunnen. Dat getuigt van een weinig goed afgestelde sociale antenne.

“Ja, helemaal mee eens. Het is bizar dat studenten denken dat het momenteel verstandig is om een feest te geven in een bus. Dat kan echt niet door de beugel. Deze leden waren herleidbaar, en we hebben dan ook besloten ze te schorsen.”

Vindicat komt steeds negatief in het nieuws. Is er bij jullie vereniging meer aan de hand dan bij andere verenigingen?

“De media hiervan de schuld geven is wel een erg makkelijke oplossing, zeker als zaken met zo’n partybus en huisfeesten toch ook daadwerkelijk gebeuren. Ik denk alleen wel dat het niet alleen bij Vindicat een probleem is. Ik zie meer studentenverenigingen nu tijdens deze coronacrisis ermee worstelen hoe ze de leden buiten de vereniging in toom moeten houden. Dat is, zoals ik zelf ook merk, heel erg moeilijk.”

