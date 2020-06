Reconstructie: Zo liep de Dam vol met demonstranten

Vóór het Pinksterweekeinde:

Ze rekenen op 250 tot 300 mensen, melden de organisatoren van een demonstratie tegen racisme aan de politie. De demonstratie zal plaatsvinden op de Dam op Pinkstermaandag, om 18.00 uur. Aanleiding is de internationale woede over dood door politiegeweld van de Amerikaan George Floyd in de VS. Die organisatoren zijn het collectief Kick Out Zwarte Piet in samenwerking met Black Queer & Trans Resistance NL.

Meestal overschatten organisatoren van demonstraties de opkomst, is de ervaring. Vermijd drukke plekken en houd afstand, is weliswaar het devies van het RIVM, maar afstand houden, dat zou prima kunnen op de Dam, luidt dan ook de inschatting van de driehoek – het samenwerkingsverband tussen burgemeester, politie en justitie.

Tijdens het Pinksterweekeinde tot maandagmiddag 17.00 uur:

De organisatie markeert 500 kruisjes op de Dam, op de juiste afstand van elkaar om corona te bestrijden. Genoeg, is de inschatting, om de deelnemers allemaal een plekje te geven. Via Facebook wordt mensen die zich aanmelden voor de demonstratie gevraagd: Blijf thuis als je klachten hebt, houd anderhalve meter afstand, gebruik een mondkapje en handgel.

Burgemeester Femke Halsema wordt in de loop van het weekeinde wel onrustiger, vertelt ze achteraf in praatprogramma ‘Op1'. Vanaf zondagochtend is er geregeld overleg met de politie. Zeker nadat de uitnodiging voor de demonstratie zich maandagochtend heel snel begint te verspreiden via sociale media, neemt haar onrust toe. Ze heeft gezien dat bijvoorbeeld in Londen en in Berlijn vergelijkbare demonstraties massaal bezocht werden. En in de VS de woede tot plunderingen en rellen leidt. “Behalve over de aantallen, was ik ook bezorgd over de boosheid”.

De politie speurt op Facebook en Twitter om te zien wat er te voorspellen is over de demonstratie. Hooguit 600 mensen is inmiddels de inschatting en op de Dam kunnen er 1000 zonder problemen komen, want dan is er nog genoeg afstand te houden van elkaar. Om 12 uur op maandagmiddag wordt dit nog eens in een rechtstreeks overleg bevestigd door de politie. Er worden daarom geen dranghekken neergezet of andere maatregelen genomen om een grotere menigte op te vangen op een veilige manier.

Na 17.00 uur:

Om 17 uur wordt de burgemeester gebeld door de politie. De Dam loopt onverwacht heel snel vol. “Emoties gisten en komen heel snel omhoog, dat kan gebeuren”, zegt Halsema achteraf. Ze doelt op de berichten die zich via sociale media verspreiden en de woede over het institutioneel racisme. Binnen een uur zijn er naar schatting 5000 mensen, de politie is er niet op voorbereid. “We zijn overdonderd geweest”, zegt ze in Op1. Mensen kunnen door de massaliteit niet goed afstand houden. Wel dragen velen een mondkapje. Halsema haast zich ook naar de Dam, om poolshoogte te nemen, zelf zonder mondkapje. Ze is er zeker niet als actievoerder heengegaan, maar als burgemeester, zegt ze.

Minister van justitie Ferd Grapperhaus erkent dinsdagmiddag in de Tweede Kamer dat hij tussen 17.00 en 18.00 uur contact had met Halsema. Zij meldde dat het uit de hand zou lopen en dat de anderhalvemeterregel niet gehandhaafd zou kunnen worden. Hij had daar begrip voor.

De organisatoren zijn intussen ontzettend blij met de opkomst, de sfeer is vreedzaam. Mitchell Esajas van Collectief Kick Out Zwarte Piet zegt tegen AT5: “Ik heb de Dam nog nooit zo vol gezien voor protest tegen racisme. Heel mooi hier zoveel mensen te zien jong, oud, zwart, wit en alles ertussenin.” De aanwezigen scanderen leuzen als ‘Black lives matter’. Velen proberen overigens wel afstand te houden, maar dat is lang niet altijd mogelijk.

Halsema wil, ook dit is een besluit van de driehoek, niet tijdens de lopende demonstratie ingrijpen. Mensen mogen demonstreren, zeker in een tijd met veel overheidsingrijpen vanwege corona is dat een heel belangrijk grondrecht. Daarnaast zou ingrijpen alleen kunnen met een grote politiemacht en dat zou wel eens tot rellen kunnen leiden, is de inschatting. Daar komt bij dat de mensen zelf verantwoordelijk zijn om afstand te houden, reageert Halsema tegen verschillende media. En omdat de politie verwachtte dat de demonstranten ingrijpen niet zouden accepteren, zou een tussenweg, zoals met een megafoon mensen oproepen uiteen te gaan, niet gewerkt hebben.

Na 19.00 uur:

De Dam loopt weer leeg, alles is vreedzaam verlopen. Maar op sociale media barst direct de bom. Artsen melden zich woedend over deze schending van de regels in corona-tijd. Politici binnen en buiten Den Haag buitelen over elkaar heen om zich daarbij aan te sluiten.

Ziekenhuispersoneel heeft “met afgrijzen” gekeken naar de massale demonstratie op de Dam in Amsterdam gisteravond, zegt Ernst Kuipers van het Landelijk Netwerk Acute Zorg tegen de NOS een dag later.”Het ging om 5000 mensen vanuit het hele land die langdurig dicht bij elkaar stonden en de meeste omstanders niet direct kennen. De kans is zeer reëel dat er mensen met corona waren. En de kans dat zij dat hebben overgedragen is ook zeer reëel”.

Amsterdams gemeenteraadslid Marianne Poot (VVD) verwoordt de verontwaardiging op Radio1: “Op het moment dat je ziet dat het niet goed gaat en teveel mensen dicht bij elkaar staan, vind ik dat je moet ingrijpen.” In parken en op het strand worden mensen bij drukte ook weggestuurd, redeneren velen. De VVD in de hoofdstad heeft een spoeddebat aangevraagd waarin de burgemeester zich moet verantwoorden over haar handelen. “Een motie van wantrouwen is onontkoombaar”, zegt Poot alvast.

