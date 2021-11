Reclasseringswerker Willy Topcu bezoekt zijn cliënten thuis. ‘Ik zie dan zoveel meer’

De jaloezieën zijn nog dicht als Willy Topcu (45) het kleine appartement van Fred binnenstapt. Hij doet ze alleen open als hij bezoek krijgt, zegt Fred. De meeste dagen blijven ze dus gesloten.

De vijftiger Fred is een ‘klant’ van Topcu, zoals de reclasseringsmedewerker uit Den Haag de ex-gedetineerden noemt die hij begeleidt. Fred is een zedendelinquent en zat zijn straf elf jaar geleden uit. Sindsdien bleef hij op het rechte pad.

De dichte jaloezieën zijn Topcu opgevallen, daarom maakt hij er een opmerking over. Later zal hij Fred er ook nog even over bellen, zegt Topcu in de auto op weg naar de volgende cliënt. De reclasseringsmedewerker wil zo onderzoeken of er misschien iets aan de hand is.

Bezoek aan huis

Als het even kan, probeert Topcu zijn klanten thuis op te zoeken, corona of niet. Die huisbezoeken zijn niet vanzelfsprekend. Afspreken op kantoor is nog de norm bij de reclassering. Maar de bezoeken leveren zoveel meer informatie op, zegt Topcu. “Als je aan de telefoon vraagt hoe het gaat, dan zegt iedereen: goed. Nu zie ik ook iemands gezichtsuitdrukking, lichaamshouding en iemands huis.”

Bovendien is het makkelijker contact te maken met de leefomgeving van een cliënt. Zo bemiddelde Topcu bij een ruzie tussen zijn klant Dennis en de buren, over geluidsoverlast. Nu zeggen de straatgenoten elkaar weer gedag. “Als ik Willy niet had gehad, dan had ik dit allemaal misschien niet meer gehad”, zegt Dennis in zijn woonkamer met stapels cd’s en posters van de Rolling Stones.

Opnieuw in de fout

Komt iemand vrij na een celstraf, dan begint een belangrijke taak van de reclassering: het proberen te voorkomen van herhaling. Bij zedendelinquenten kan het toezicht oneindig worden verlengd, bij andere delicten loopt het traject met de reclassering in principe af als de voorwaardelijke straf erop zit.

Uit een recent rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum blijkt dat bijna de helft (47 procent) van de ex-gedetineerden binnen twee jaar opnieuw een delict pleegt. Na een taakstraf is dat 28 procent. Het zijn percentages die sinds 2008 nauwelijks zijn veranderd.

Het kan frustrerend zijn als klanten de fout in gaan, erkent Topcu. Toch moet je volgens hem ook de ontwikkeling blijven zien. Zo werd Dennis vorig jaar, tijdens zijn voorwaardelijke straf, betrapt op het stelen van vlees in de supermarkt. De veertiger wilde zijn ‘meissie’ verrassen omdat ze biefstuk wilde voor kerst, maar had geen geld. “Diefstal is zeker niet goed, maar kijk wel waar we vandaan komen”, zegt Topcu. “Dennis pleegde drugsdelicten. Half Den Haag was bang voor hem.” Voor de diefstal kreeg hij alleen een boete.

Proefprojecten

Net als Topcu kiezen inmiddels ook andere regio’s ervoor om meer de wijk in te gaan. Reclassering Nederland hield de afgelopen tijd negen proeven met buurtgericht werken. Uit een evaluatie van Movisie van die projecten blijkt dat medewerkers er enthousiast over zijn. En dat cliënten er baat bij kunnen hebben, omdat er meer maatwerk wordt geleverd.

Valkuilen zijn er ook. Zo wordt de reclassering door de overheid gefinancierd op basis van het aantal producten dat ze levert, zoals toezichtstrajecten of adviezen aan de rechter. Omdat reclasseren in de buurt niet past binnen dat financieringsmodel is het risico dat het bij proefprojecten blijft, in plaats van dat het een structureel nieuwe werkwijze wordt, aldus Movisie.

Overleg met de politie

Onderdeel van buurtgericht werken is ook dat de reclassering nauwer samenwerkt met andere organisaties in de wijk. De werkdag van Topcu is begonnen met een overleg op het Haagse politiebureau Laak. De wijkagent deelt er zijn zorgen over groepen jongeren die voor veel overlast zorgen. Ze stichten brandjes, intimideren buurtbewoners, of dealen in sommige gevallen drugs.

Topcu is niet alleen meer bezig met delinquenten nádat ze de fout in zijn gegaan. Preventie ziet hij ook als een onderdeel van zijn werk. Maar is dat wel de taak van de reclassering? Het draait om de veiligheid van de samenleving, zegt Topcu. “Als ik een stoeptegel scheef zie liggen, kan ik wachten tot jij je enkel erover breekt, of ik leg de tegel recht.”

Naast de politie, is ook de ggz een belangrijke samenwerkingspartner bij reclasseren in de buurt. De overlast in wijken van mensen met psychische problemen die delicten plegen, neemt toe. Eerst had Topcu ongeveer eens per maand contact met een medewerker van ggz-instelling Parnassia om een casus te bespreken. Nu is dat zo’n drie tot vier keer per week.

‘Chaos? Dan gaat het niet goed’

Klant André is een van de mensen bij wie ook de ggz betrokken is. Als Topcu voor zijn woning staat, komt André net aanlopen. Hij heeft opgeruimd, zegt hij terwijl hij zijn deur opent. De gang en slaapkamer staan vol met tassen en vuilniszakken. Ook de huiskamer ligt vol spullen “Pas geleden kwam de troep nog tot hier”, zeg André, terwijl hij zijn hand halverwege de muur plaatst.

Ooit stond André in de top tien veelplegers van Den Haag. Zestig keer zat hij vast. Hij ging stelen om zijn gokverslaving te bekostigen. Nu ziet Topcu aan het huis hoe het met hem gaat. “Ik kijk altijd bewust even in de keuken en de slaapkamer. Is het echt een grote chaos, dan is dat een teken dat het niet goed gaat.”

De achternamen van André, Dennis en Fred zijn bekend bij de hoofdredactie

