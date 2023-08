Rechtszaak tegen Pakistaanse bedreiger is van grote symbolische waarde, stelt Wilders

Hij kent deze zittingszaal op zijn duimpje. Eerder reeg Geert Wilders hier dagen aaneen, zowel de eerste zittingen als het hoger beroep van het ‘minder Marokkanen’-proces tegen hem vonden plaats in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol. Maar vandaag zit de PVV-leider op een andere plek. Hij is niet neergestreken op het beklaagdenbankje, maar is het slachtoffer in deze zaak.

De verdachte is dit keer Khalid L. Die Pakistaanse oud-cricketspeler zou in 2018 een filmpje op Facebook hebben gezet waarin hij degene die de politicus zou doden een bedrag van omgerekend 21.000 euro in het verschiet stelde.

De video volgde op een door Wilders bedachte cartoonwedstrijd in datzelfde jaar. De politicus had plannen mensen spotprenten van de profeet Mohammed in te laten sturen. Die aankondiging leidde ook over de grenzen tot protesten, met name in Pakistan.

Vlagverbrandingen in Lahore en Islamabad

Zijn cartooncompetitie leverde Wilders naast kritiek bovendien honderden bedreigingen op. Ook de Nederlandse samenleving werd bespuugd door toedoen van zijn initiatief. Zo werden in grote Pakistaanse steden als Lahore en Islamabad rood-wit-blauwe vlaggen verbrand, aanleiding voor Wilders om af te zien van de tekenwedstrijd.

In zijn video hekelde L. het initiatief van de PVV-leider. Hij loofde 3 miljoen roepie uit, maar zei in het filmpje dat hij meer zou hebben aangeboden zo hij meer geld had gehad. Met zijn oproep heeft de Pakistaan zich volgens het Openbaar Ministerie schuldig gemaakt aan een poging tot uitlokking van moord, aan opruiing en aan bedreiging. Justitie heeft twaalf jaar celstraf tegen hem geëist.

Eerder is L. ook al in opspraak geraakt in zijn moederland: hij werd in 2017 veroordeeld wegens het manipuleren van wedstrijden in de cricketcompetitie. De straf deed zijn carrière stokken.

Pruiken, snorren en baarden voor Wilders

De 37-jarige L. is dinsdag niet aanwezig in de rechtszaal, noch heeft de sportman een advocaat gestuurd. Hij verblijft waarschijnlijk in Pakistan. Toch benadrukt Wilders het belang van de zaak. Om wille van hun veiligheid leven hij en zijn vrouw al bijna negentien jaar elders dan thuis in Venlo, legt hij de rechtbank uit. In een gevangenis hebben ze gewoond, een politiebureau, een kazerne.

Bewegingsvrijheid kent het echtpaar niet langer. Wilders heeft pruiken op moeten zetten, snorren en baarden moeten plakken. En zelfs met de beste vermommingen kan hij nooit zonder beveiligers de straat op. “Ik probeer me zo goed mogelijk niet te laten leiden door de angst te worden vermoord”, zei hij.

Politie herkende L. in de video

De PVV-leider stelt op jaarbasis zo veel bedreigingen te ontvangen, dat hij niet eens meer overal aangifte van doet. “Omdat ik dan niet meer aan mijn werk als Tweede Kamerlid zou toekomen. Op een paar uitzonderingen na – van Pakistanen die naar Nederland kwamen om me te vermoorden, maar gelukkig zijn gearresteerd en ook veroordeeld – zijn 99,99 procent van alle bedreigers uit het buitenland nooit strafrechtelijk vervolgd. Vandaag ééntje gelukkig wel.”

Inderdaad is de rechtszaak tegen L. uniek te noemen: voor het eerst vervolgt het OM een persoon in het buitenland voor het bedreigen van een politicus. Struikelblok is volgens justitie doorgaans het verifiëren van de identiteit van verdachten in soortgelijke zaken. Maar L. is beroemd in Pakistan. De politie zou hem hebben herkend in de video met de oproep tot geweld. Los van dit filmpje circuleren er tal van andere beelden van de voormalig cricketspeler, volgens het OM móét de man op het filmpje L. zijn.

De kans dat L. bij een veroordeling zal worden uitgeleverd, is klein. Nederland heeft geen rechtshulpverdrag met Pakistan. Op verzoeken van Nederland kwam geen enkele reactie van de plaatselijke autoriteiten. Toch wenst Wilders een straf voor L. “Ik hoop dat u een signaal afgeeft: jullie komen er niet mee weg. Het vrije woord zal niet gesmoord worden door jullie terreur.”

Over twee weken doet de rechtbank uitspraak.

