Rechtspraak: Maak zittingen via Skype ook na coronacrisis mogelijk

Dat zeggen Robine de Lange, president van de rechtbank Rotterdam, en Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag in een interview met Trouw. De bestuurders benadrukken wel dat lang niet alle zaken geschikt zijn voor een online afhandeling. Zittingen op afstand mogen op geen enkele manier afdoen aan de zorgvuldigheid of het gevoel van mensen dat de rechter hen ziet en hoort.

De afgelopen maanden is door de coronacrisis noodgedwongen geëxperimenteerd met videobellen in rechtszaken. Ook is in strafzaken telehoren ingezet. Een verdachte belt dan via een videoscherm vanuit de gevangenis in.

Tijdelijke wet

Het ministerie van justitie en veiligheid maakte de zittingen op afstand mogelijk via een tijdelijke wet. Willen rechters de mogelijkheid blijven houden, dan is een wetswijziging nodig.

De Lange en Naves zien het online inbellen als een extra optie. “Neem familiezaken of zaken waar ouderen bij betrokken zijn die te maken hebben met een onderbewindstelling”, zegt De Lange. “Het komt wel eens voor dat een van de partijen niet aanwezig kan zijn, omdat reizen naar de rechtbank lastig is, of omdat het moeilijk is om vrij te nemen van werk. Iemand aanbieden in te bellen via Skype kan dan een oplossing zijn.”

Bij strafzaken geldt dat telehoren een kans biedt efficiënter te werken. Voor korte, tussentijdse zittingen, is het dan niet altijd nodig verdachten van en naar de rechtbank te brengen.

Ook de Nederlandse orde van advocaten zegt best toekomst te zien in zittingen op afstand. Zolang de betrokkenen bij een zaak ermee instemmen en zich daartoe op geen enkele manier gedwongen voelen, benadrukt Petra van Kampen, lid van de algemene raad van de orde. Volgens haar zijn de ervaringen van advocaten de afgelopen maanden niet zonder meer positief. “Ja, telehoren kan de toegang tot de rechter zeker verbeteren, maar voor een aanzienlijk aantal rechtzoekenden geldt dat het de afstand tot de rechter vergroot. Dat geldt zeker indien het horen op afstand effectief betekent dat iemand alleen deels gezien en beperkt gehoord wordt.”

