Rechter vindt Formule 1 in Zandvoort van groot maatschappelijk belang

Die betoogden twee weken geleden dat de provincie ten onrechte een ontheffing heeft verleend voor de Wet natuurbescherming (WNB), die onder meer de leefomgeving van de rugstreeppad en de zandhagedis bewaakt. Die uitzondering had op basis van Europese wetgeving nooit gemaakt mogen worden.

Volgens de Europese Commissie kan dat alleen als het gaat om ‘redenen van groot openbaar belang’, terwijl ook sprake moet zijn van ‘dwingende’ redenen. In Zandvoort is van dergelijk zwaarwegende redenen geen sprake, aldus de eisers. Hier gaat het om het commerciële belang van een private onderneming. Dat is iets anders dan een openbaar belang, terwijl het ook niet dwingend is.

De voorzitter van de rechtbank gaat hier niet in mee. Zij vindt dat het maatschappelijk belang van de Grand Prix in Zandvoort zwaarder weegt dan het belang van de rugstreeppad en de zandhagedis. Het gevolg van de uitspraak is dat het circuit Zandvoort voorlopig kan doorgaan met graafwerkzaamheden. Op 4 november wil het beginnen met de grote verbouwing.

Een tweede rechtszaak, aanstaande vrijdag, kan de zaak nog vertragen. Het gaat dan onder meer over de extra stikstofuitstoot die de voorbereiding en de race zelf met zich meebrengen.

