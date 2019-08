Rechter stelt vader in het ongelijk: basisschool hoeft geen IQ-test af te nemen bij zijn dochter

Een basisschool hoeft geen IQ-test af te nemen bij een leerling, zoals haar vader in kortgeding had geëist. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat vader niet kan bewijzen dat zo’n test hem is beloofd.

De vader eiste dat de basisschool van zijn twaalfjarige dochter haar nog tijdens deze zomervakantie een IQ-test zou afnemen om tot een beter passend schooladvies te komen. Volgens de vader heeft de school, De Tweeklank in Hazerswoude-Rijndijk, hem beloofd dat het meisje zo’n test zou krijgen, maar zich niet aan die belofte gehouden. De rechtbank in Den Haag oordeelde dat de vader niet heeft kunnen bewijzen dat de school de IQ-test destijds heeft toegezegd.

Het meisje kreeg afgelopen schooljaar in groep acht van De Tweeklank een vmbo-kader advies. Haar vader denkt dat een vmbo/havo-advies passender zou zijn voor zijn dochter, en wil dat onderbouwd zien via een IQ-test. Hij heeft daarover naar eigen zeggen vorig schooljaar “duidelijk afspraken” gemaakt met de school.

De advocaat van De Tweeklank, Kicky van Bavel, weersprak dat tijdens de zitting twee weken geleden. Volgens haar is de mogelijkheid van een IQ-test alleen besproken. Bovendien zou een test niet per definitie iets veranderen aan het huidige advies omdat dat door vele factoren wordt bepaald, aldus de raadsvrouw. Ook hield zij de rechter voor dat er precedentwerking zou kunnen ontstaan. “Stelt u zich eens voor dat alle ouders kunnen bepalen hoe een school moet handelen?”, zei Van Bavel.

Weten wat er met het kind aan de hand is

De vader stelde twee weken geleden dat het er voor hem niet toe doet welk schooladvies zijn dochter krijgt. “Het is pertinent onjuist dat ik niet wil dat mijn dochter naar het vmbo gaat. Het zal me een worst zijn, dat schooladvies. Mijn dochter moet de juiste begeleiding en opleiding krijgen”, aldus de vader. “Het maakt mij niet uit of ze vmbo of gymnasium doet, het is voor mij van belang om te weten wat er met mijn kind aan de hand is.”

Het meisje vertoont wisselende leerresultaten die de vader toeschrijft aan de problematische scheiding van de ouders in 2016. Zij zou daar nog steeds veel last van ondervinden. Vanwege deze situatie vindt de school het juist niet zinvol om een IQ-test af te nemen, omdat de resultaten op dit moment geen reëel beeld zouden geven van de capaciteiten van het meisje.

Haar moeder, die eerder zelf als leraar werkte bij De Tweeklank, is het eens met het standpunt van de basisschool en geeft geen toestemming voor de test. “De ouders oefenen het gezamenlijk gezag uit, zodat de moeder wel toestemming moet verlenen voor het afnemen van een IQ-test”, stelde de rechtbank maandag.

Lees ook:

Mijn kind niet in de juiste klas? Dan stap ik naar de rechter

Ouders ondernemen vaker juridische stappen tegen de school van hun kinderen. Rechtsbijstandverzekeraars zien het aantal verzoeken voor advies rond conflicten met onderwijsinstellingen de laatste jaren stijgen. Zowel onderwijsorganisaties als oudervertegenwoordigers maken zich zorgen over die trend.

Ouders schaden school via rechter

Scholen worden vaker voor de rechter gedaagd door ontevreden ouders. ‘Een zorgelijke discussie vanwege het begrip dat dit soort klagers ontvangt’, schreef Trouw in september 2017 het commentaar.