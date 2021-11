Rechter: Staat had meer moeten doen voor illegaal geadopteerde Patrick

De Nederlandse staat heeft te weinig gedaan om ervoor te zorgen dat de geadopteerde Patrick Noordoven zijn afkomst kan leren kennen. Zijn adoptie in 1980 uit Brazilië was illegaal, werd al enkele jaren daarna na politieonderzoek vastgesteld. Maar bij die vaststelling bleef het.

Volgens de rechtbank Den Haag is de staat aansprakelijk voor de schade die Noordoven leed. Wat die schade precies is en wat de hoogte van een eventuele schadevergoeding is, moet in een nieuwe procedure worden vastgesteld.

De uitspraak in de zaak van Noordoven is de derde rechtelijke beslissing over een buitenlandse adoptie in korte tijd. Vorig jaar ging de rechtbank nog mee in het argument van de staat dat de zaak van een uit Sri Lanka geadopteerde vrouw verjaard was. Nadat in februari een rapport van de commissie-Joustra was verschenen over grove misstanden bij buitenlandse adopties, beloofde minister Sander Dekker voor rechtsbescherming de verjaringskaart voortaan niet meer te trekken.

De zaak van Noordoven was aanleiding voor het rapport van de commissie-Joustra. Sindsdien zijn alle adopties uit het buitenland opgeschort.

Noordoven werd samen met 41 andere kinderen illegaal uit Brazilië geadopteerd. Zijn adoptieouders gaven hem in Nederland aan alsof hij hun biologische kind was. Ze werden bij hun reis en verblijf in Brazilië geholpen door een medewerker van het Nederlandse consulaat.

Dossierinformatie

Nadat was vastgesteld dat de adopties illegaal waren, had de staat maatregelen moeten nemen, oordeelt de rechtbank. Zoals het doen van nader onderzoek, dossierinformatie bewaren of de Raad voor de Kinderbescherming inschakelen. Door niets te doen, schond de staat het recht van Noordoven om zijn afkomst te kunnen kennen. Hij moest zelf jarenlang onderzoek doen om het verhaal over zijn adoptie te achterhalen en om zijn biologische ouders te vinden. Zijn moeder was toen al overleden, zijn vader heeft hij nog steeds niet gevonden.

Wat de uitspraak interessant maakt volgens Noordovens advocaat Lisa-Marie Komp, van het Amsterdame kantoor Prakken d’Oliveira, is dat de rechtbank oordeelt dat de staat niet aansprakelijk is voor het faciliteren van de illegale adoptie zelf, maar desondanks wel een verplichting heeft om burgers die illegaal zijn geadopteerd te helpen om hun afkomst te leren kennen. “En alleen onderzoek doen is niet voldoende. Blijkt de adoptie illegaal dan moet de staat in actie komen.”

Van belang is wel dat er voldoende bewijs is dat de adoptie illegaal was. Een vrouw die in 1976 vanuit Bangladesh werd geadopteerd en die eveneens de staat aansprakelijk wilde stellen voor de misstanden rond die adoptie, kreeg woensdag van de rechtbank Den Haag geen gelijk. Volgens het vonnis kan niet worden vastgesteld dat haar adoptie illegaal was.

