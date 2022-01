Rechter oordeelt: Nederland doet genoeg voor Afghaanse gezinnen op de evacuatielijst

Vier Afghaanse vrouwen en kinderen eisten voor de rechter dat Nederland de gezinnen binnen twee weken zou evacueren uit hun schuilplaatsen in de omgeving van de Afghaanse hoofdstad Kaboel. Maar die oordeelde maandag dat de staat niet meer hoeft te doen dan het nu al doet. Nederland heeft immers niets meer te zeggen in Afghanistan, is de redenering, en is afhankelijk van de Taliban en derde landen als Qatar en Pakistan.

Of Nederland voor de val van Kaboel meer had moeten doen om de groep Afghanen in veiligheid te brengen, doet er niet meer toe, zegt de rechter. De situatie is nu zoals die is, en volgens de rechter doet de Nederlandse staat alles wat het kan om de Afghanen die in aanmerking komen voor evacuatie daadwerkelijk naar Nederland te halen.

Binnen een maand naar Nederland

Voor drie van de vier gezinnen is de staat al bezig om hen naar Nederland te brengen. Maar dat kost tijd en is lastig, onder meer omdat niet alle gezinsleden een Afghaans paspoort hadden. Tijdens de zitting heeft de staat gezegd dat deze gezinnen waarschijnlijk binnen een maand naar Nederland gehaald kunnen worden. Het gaat in dit geval om zussen van een man die in Afghanistan tolk was voor de Nederlandse troepen.

Het vierde gezin dat de Nederlandse staat voor de rechter daagde, is dat van een zus van een Afghaanse Nederlander die in het Nederlandse leger heeft gediend. De man is zes keer naar Afghanistan uitgezonden. De vrouw in kwestie hield zich in het land bezig met vrouwenrechten.

Een ongelukkige gang van zaken

Het gezin staat echter niet op de evacuatielijst en wilde een plekje daarop bij de rechter afdwingen. Dat is niet gelukt. Maar de rechter lijkt daar zelf ook wat ongelukkig mee, omdat Nederland bij de vrouw op zijn minst de suggestie heeft gewekt dat zij en haar kinderen wel in veiligheid gebracht zouden worden.

“De gang van zaken moet (...) als uiterst ongelukkig worden bestempeld”, schrijft de rechtbank in het vonnis. Misschien, geeft die mee als overweging, moet Nederland haar en haar kinderen ‘uit coulance’ wel evacueren. Dan kan zij in Nederland misschien alsnog aantonen dat haar leven in gevaar is.

