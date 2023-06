Rechter neemt vaker zitting in kwetsbare wijk om verdachte te helpen

Een winkeldief met psychische problemen en schulden veroordelen tot een celstraf of hoge boete werkt soms averechts. Om te voorkomen dat zo iemand nog verder in de misère belandt, komen er meer wijkrechtbanken in kwetsbare wijken. Daar spreekt de rechter recht vanuit het buurthuis en staat niet de zaak, maar de verdachte centraal.

De ‘wijkrechtspraak’ is vooral bedoeld voor verdachten die kampen met een opeenstapeling van problemen. Door te focussen op oplossingen, gaan verdachten minder snel de fout in, is de gedachte. Ook moet de wijkrechtbank het vertrouwen in de rechtspraak en overheid verbeteren, de drempel naar de rechter verlagen en de leefbaarheid in achterstandswijken goed doen.

Na ervaringen in Amsterdam-Zuidoost, Rotterdam-Zuid en Eindhoven, wordt de ‘wijkrechtspraak’ de komende tijd uitgebreid naar kwetsbare wijken in Tilburg, Den Haag en Arnhem. “We willen elk jaar drie nieuwe steden toevoegen", zegt Robine de Lange-Tegelaar. Zij is president van de Haagse rechtbank en de voorzitter van de landelijke regiegroep innovatie. “Het idee is dat iemand door een straf niet nóg verder in problemen komt. Bijvoorbeeld door meer in te zetten op verplichte behandeling, schuldhulpverlening of begeleiding naar werk.”

Een idee uit New York

De wijkrechtspraak is er voor verdachten die in de wijk wonen, verdacht worden van wat lichtere strafbare feiten (tot één jaar cel) en vaak kampen met meerdere problemen zoals schulden en werkloosheid. In de wijkrechtbank zijn de lijntjes met hulpverleners kort en is de drempel lager om op zitting te verschijnen.

In veel gevallen komen advocaat, officier van justitie en hulpverleners vooraf samen om een plan te maken. Op de zitting, die meestal plaatsvindt in een buurthuis in de wijk, bespreekt de rechter het plan. “We weten vóór een zitting al veel meer over wat er aan de hand is”, zegt De Lange-Tegelaar.

Het idee van de wijkrechtspraak is in 2018 ontstaan, naar het voorbeeld van de Amerikaanse Community Court. “In New York is niet alleen gebleken dat het leidt tot minder recidive, maar ook tot meer vertrouwen in de rechtspraak”, zegt De Lange-Tegelaar. In 2019 is het initiatief gestart in Eindhoven, daarna volgden Rotterdam en Amsterdam.

Elke rechtbank kan zelf kiezen hoe ze de wijkrechtspraak precies invult, waardoor de werkwijze overal iets verschilt. Zo kiezen ze er in Amsterdam voor om niet vooraf te selecteren op een stapeling van problemen, omdat dit in sommige gevallen pas tijdens de zitting blijkt. In Eindhoven is de koppeling met een specifieke wijk losgelaten, om verdachten te kunnen helpen die daar niet wonen. In sommige wijkrechtbanken behandelt de rechter ook incasso- en leerplichtzaken.

Kritiek op de wijkrechtspraak

De wijkrechtspraak en financiering ervan valt onder het nieuwe landelijke programma ‘Preventie met gezag.’ Daarin heeft de minister van justitie vorig jaar tientallen miljoenen uitgetrokken voor de aanpak van jeugdcriminaliteit. Inmiddels zijn 27 gemeenten met kwetsbare wijken aangehaakt bij het programma.

Op de wijkrechtspraak klinkt ook kritiek. Hoogleraar bestuurskunde Bert Marseille is sceptisch, gezien de evaluaties van wijkrechtspraak in Eindhoven en Rotterdam. “Is iemand bij de wijkrechter beter af dan in een gewone procedure bij de rechtbank? Wordt het probleem wel opgelost? Uit het onderzoek naar de wijkrechtspraak blijkt dat niet. Het is dus te vroeg om te concluderen dat het een succes is.” Hij pleit ervoor eerst goed te kijken naar wat er al is, en alle energie te steken in het verbeteren van de reguliere procedures bij de rechtbanken.

De Lange-Tegelaar is het niet eens met de kritiek. “Bij innovatie kost het nu eenmaal tijd om de volledige impact duidelijk te krijgen, zeker waar het gaat om lange termijn effecten”, zegt ze. Het WODC gaat komende tijd onderzoek laten doen naar de wijkrechtspraak. De evaluaties die eerder gedaan zijn, zijn volgens haar degelijk en positief. “Mensen voelen zich gehoord en geholpen.”

Lees ook:

Levent (33) uit de Bijlmer mishandelt buurman en hoort zijn straf in het buurthuis

Een kolossale rechtbank kan verdachten doen schrikken. Bij de buurtrechter in Amsterdam-Zuidoost zit iedereen aan dezelfde tafel. Hulpverleners kijken mee en de drempel is laag.