Rechter: Koninklijke Marechaussee mag niet etnisch profileren bij grenscontroles

In hoger beroep verbiedt de rechtbank Den Haag de Koninklijke Marechaussee (KMar) om mensen op basis van huidskleur of etniciteit te controleren aan de Nederlandse grenzen. De rechtszaak was aangespannen door onder andere Amnesty International en twee burgers.

In de rechtbank was de stemming emotioneel. Sommige aanwezigen hadden tranen in hun ogen toen de rechtbank de uitspraak voorlas. Eén aanwezige bedankte de rechter, die volgens hem geschiedenis had geschreven. Volgens advocaat Jelle Klaas, die de eisers bijstond, is er sprake van een ‘historische doorbraak’. “Dit gaat bijdragen aan het stoppen van discriminerende grenscontroles. Dit is een belangrijk signaal.”

Selecteren op ras niet noodzakelijk

De rechter stelt dat de KMar bij grenscontroles wel degelijk discrimineert. Mensen met een niet-witte huidskleur worden wel uit de rij gehaald, witte mensen niet. De rechter verwees in zijn uitspraak naar het Europese mensenrechtenverdrag. Daarin staat dat selecteren op huidskleur onder geen enkele omstandigheid geoorloofd is.

De Nederlandse staat had in de zaak aangevoerd dat de KMar niet alleen selecteert op kleur. Ook andere kenmerken van een persoon kunnen ertoe leiden dat de KMar mensen controleert. Maar kleur kan een aanwijzing zijn van herkomst of nationaliteit, en daarom wilde de marechaussee de mogelijkheid houden om naar huidskleur en etnische kenmerken te kijken bij controles.

Tweederangsburgers

De rechter verwierp deze argumentatie. Want, stelde de rechtbank, als het niet noodzakelijk is om op kleur te selecteren, kan de KMar ook zónder daarop te letten reizigers uit de rij halen voor controle. Ook vond de rechter dat Amnesty gelijk had in haar stelling dat nationaliteit een juridische definitie heeft, en dat je aan iemands uiterlijk niet kunt afzien welk paspoort diegene heeft.

Bovendien acht de rechter bewezen dat mensen die uit de rij worden gehaald op basis van huidskleur, hieronder lijden. Op je huidskleur worden geselecteerd zorgt voor ‘pijn en frustratie'. De rechter vindt dan ook dat er een maatschappelijk belang is voor het uitbannen van selecteren op huidskleur. Door dat soort praktijken kunnen Nederlanders met een niet-witte huidskleur zich ‘tweederangs burgers voelen’.

De marechaussee gaat de uitspraak bestuderen, laat een woordvoerder weten. “En we gaan kijken welke consequenties dit heeft voor ons werk, nu in en de toekomst.” Eerder zei de KMar al dat bij controles niet meer geselecteerd zou worden op ras.

