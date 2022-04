Rechter geeft gemeente gelijk: Oekraïense vluchtelingen moeten verhuizen

Het geschil speelde tussen de gemeente Twenterand en Herry Holland, eigenaar van de grond in Vriezenveen waarop veertig Oekraïense vluchtelingen in negen chalets verblijven.

Holland hielp de vluchtelingen op eigen initiatief, samen met vrijwilligers. Maar voor de negen chalets op zijn terrein had hij geen vergunning. Twenterand wilde geen tijdelijke vergunning afgeven, omdat het volgens de gemeente niet de bedoeling is dat inwoners op hun eigen houtje een groep van veertig vluchtelingen, voornamelijk vrouwen en kinderen, opvangen.

Last onder dwangsom

Om de opvang tegen te houden gaf de gemeente de eigenaar twee dagen de tijd om de chalets weg te halen, onder last van een dwangsom, die kon oplopen tot liefst 350.000 euro. Herry Holland vocht die maatregel aan, waarop de rechter de zaak schorste. In afwachting van de behandeling van de zaak kwamen de vluchtelingen aan in Vriezenveen, waar ze begeleiding kregen van buddy-gezinnen.

De rechter stelt de gemeente echter in het gelijk, en geeft Holland nu zes dagen om de Oekraïners te verhuizen en de chalets te verwijderen. De rechter oordeelt dat ondanks het maatschappelijke belang dat Holland dient, en hij het als zijn ‘christenplicht’ zag om deze mensen te helpen, de gemeente in haar recht stond en er geen sprake is van een zodanig uitzonderlijke situatie om af te wijken van de wet. Wel vindt de rechter de dwangsom waarmee de gemeente dreigde onevenredig hoog.

Volgens de rechter speelt ook mee dat er in de betreffende gemeente een alternatieve opvangmogelijkheid is. Het is nog onzeker of de veertig Oekraïners ook daadwerkelijk in Twenterand blijven. Herry Holland en de gemeente zijn nog met elkaar in overleg hierover, laat zijn advocaat weten.

In de rechtszaal betoogde Holland dat de vluchtelingen graag bij elkaar blijven omdat ze elkaar al lang kennen. De vrouwen zouden in hetzelfde weeshuis in een dorpje ten westen van Kiev hebben gewoond.

