Rechter geeft anti-abortusdemonstranten beetje gelijk

De vereniging Jezus Leeft van evangelist Joop van Ooijen mocht op 5 mei 2021 demonstreren bij de Utrechtse abortuskliniek Het Vrelinghuis in Utrecht, maar wel 70 meter van de kliniek af, vond burgemeester Sharon Dijksma. Volgens haar was de verkeersveiligheid in het geding. Van Ooijen stapte daarop naar de rechter. Die oordeelt dat de burgemeester haar besluit onvoldoende heeft onderbouwd.

Op voorhand was Van Ooijen optimistisch over de uitkomst. “We gaan winnen. Appeltje eitje. God weet ervan.” Hij had geen advocaat in de arm genomen, “want Jezus is de beste advocaat.”

Met zijn ambulance en boodschap - ‘Abortus is moord’ - is de Giessenburgse evangelist Van Ooijen al tijden de blikvanger van het protest tegen zwangerschapsafbreking.

Dat de beslissing in zijn voordeel is uitgevallen, stelt hem gerust. “Als dat niet was gebeurd, waren we echt van het padje af geweest. Wij blijven demonstreren om levens te redden, tegen het doormidden scheuren van kinderen.”

Bufferzones

Van Ooijen vindt de uitspraak ‘fantastisch’. Maar of hij inderdaad pal naast de kliniek mag gaan demonstreren, is nog de vraag. De burgemeester houdt namelijk volgens de rechtbank het recht om demonstranten te weren bij de abortuskliniek met een beroep op de verkeersveiligheid. Dat beroep moet dan wel beter onderbouwd worden.

Volgens Dijksma stond haar verbod los van het creëren van een ‘bufferzone'. De afgelopen jaren kwamen verschillende gemeenten met zulke zones om bezoekers van de klinieken te behoeden voor benadering door demonstranten die ze als intimiderend ervaren.

Joop van Ooijen zei eerder in deze krant zich niet te laten tegenhouden door bufferzones. Het lukt hem nog steeds, zegt hij. “In Hilversum, Rotterdam, Enschede, Zwolle, Den Haag is het geen probleem om vlakbij klinieken te demonstreren, dus waarom zou dat in Utrecht anders zijn?” Mocht de burgemeester van Utrecht een bufferzone instellen, dan zal Van Ooijen daartegen in beroep gaan, kondigt hij aan.

