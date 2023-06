Rechter buigt zich over omstreden gaatjes in filtersigaretten

De internationale tabaksindustrie trekt donderdag bij de rechter alle registers open. De fabrikanten vaardigen een tiental advocaten af naar het Haagse Paleis van Justitie om een mogelijk verkoopverbod op sigaretten tegen te gaan.

De Stichting Rookpreventie Jeugd van de longartsen Wanda de Kanter en Pauline Dekker wil dat de overheid stappen neemt tegen de ‘sjoemelsigaret’. Den Haag weigert vooralsnog, want de omstreden meetmethode van gevaarlijke stoffen is voorgeschreven in de Europese tabaksrichtlijn.

Volksgezondheid voelt op zich wel voor ingrijpen, maar wil dat eerst de rechter tot in laatste instantie met een oordeel komt. Den Haag vreest schadeclaims van de tabaksindustrie. Het Europese hof en de rechtbank in Rotterdam hebben al gesproken: de meetmethode rammelt. Donderdag dient het laatste beroep voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de hoogste instantie in het economisch bestuursrecht. De tabaksindustrie, die zich aanvankelijk nauwelijks druk maakte over het geschil, heeft inmiddels alle verloven ingetrokken. De commerciële belangen zijn groot.

Bescherming van de volksgezondheid

De EU-richtlijn schrijft voor dat er in een sigaret niet meer dan 10 milligram teer, 1 mg nicotine en 10 mg koolmonoxide mogen zitten. Dat is zo bepaald ‘ter bescherming van de volksgezondheid’: weliswaar zijn ook lagere concentraties teer en koolmonoxide potentieel dodelijk, maar de roker die geluk heeft kan er misschien iets langer door leven.

Sigaretten worden gekeurd volgens een Europese methode, die eind vorige eeuw is bedacht door de samenwerkende tabaksindustrie. De EU heeft destijds toegestaan dat de industrie in het filterpapier van sigaretten vrijwel onzichtbare ventilatiegaatjes maakte.

Rokers dekken die gaatjes goeddeels af met hun vingers of lippen, maar tijdens de metingen in de rookmachine blijven de gaatjes volledig open. Zo wordt extra lucht aangezogen waardoor de tabaksrook tijdens de metingen sterk wordt verdund. De sigaret voldoet tijdens de metingen door deze truc precies aan de Europese norm. De industrie kan door die gaatjes de gemeten giftige stoffen tot op tienden van milligrammen manipuleren.

In werkelijkheid krijgen rokers veel meer teer, nicotine en koolmonoxide binnen, twee tot drie keer zoveel. Dit is al decennia bekend bij overheden en het bleek opnieuw uit een studie (2018) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Vooral bij sigaretten die verkocht worden als tabak met lagere teer- en nicotinegehalten zijn de verschillen groot. Bijna twintig jaar geleden al noemde een Amerikaanse advocaat in Trouw het Europese gesjoemel met de ventilatiegaatjes ‘de grootste consumentenfraude van deze eeuw’.

De twee longartsen vroegen in 2018 de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) om ingrijpen, maar de toezichthouder weigerde met een beroep op de Europese richtlijn. Daarop stapten ze naar de bestuursrechter, die vervolgens het Europese Hof van Justitie in Luxemburg om nadere uitleg vroeg. Dat hof oordeelde kort gezegd dat de consument er recht op heeft dat sigaretten worden getest volgens een methode die de werkelijke waarden weergeeft.

De Nederlandse rechter kwam daarna tot de slotsom dat de huidige meetmethode niet deugt en dat de NVWA dus moet optreden. Tegen dat oordeel tekenden VWS en de tabaksindustrie beroep aan.

Er is inmiddels een meer betrouwbare meetmethode ontwikkeld door de Wereld Gezondheidsorganisatie. Met deze methode wordt het rookgedrag van tabaksgebruikers veel zorgvuldiger gemeten. In Nederland overlijden jaarlijks ongeveer 19.000 mensen aan ziekten door roken.

