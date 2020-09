Rechter: adoptiezaak van Dilani Butink (28) is verjaard. ‘Een bittere pil’

Twintig jaar de tijd had Dilani Butink om de staat aansprakelijk te stellen voor de door haar veronderstelde misstanden bij haar adoptie uit Sri Lanka. De klok ging tikken in 1992, toen zij als twee dagen oude baby bij haar Nederlandse ouders terechtkwam. Maar pas in 2017 besloot ze tot de aansprakelijkstelling. Te laat, oordeelde de rechtbank Den Haag woensdag. “Een bittere pil”, sprak de rechter tegen Butink.

Er had een uitzondering gemaakt kunnen worden; als het niet ‘redelijk en billijk’ is om de verjaringstermijn te volgen. Butink en haar advocaat beriepen zich hierop. Maar de rechter ging daar niet in mee. Die uitzonderingspositie is er slechts voor uitzonderlijke gevallen, en dat gaat niet op in deze zaak.

Dat heeft onder meer te maken met het belang van de rechtszekerheid. De adoptie is inmiddels zo lang geleden dat het moeilijk is om te achterhalen wat de precieze omstandigheden waren. Dat betekent ook dat het voor de staat en de Stichting Kind en Toekomst, die destijds bemiddelde bij de adoptie, moeilijk is om zich te verweren. Ook de rechtbank zegt niet te kunnen vaststellen of de adoptiepapieren van Butink inderdaad niet deugen, zoals zij zelf aanneemt.

Door de conclusie dat de zaak verjaard is, beoordeelde de rechter de kwestie verder niet inhoudelijk. Butink wilde met de rechtszaak tegen de staat en de stichting, die volgens haar te weinig deden om gesjoemel met haar adoptie te voorkomen, vooral erkenning voor haar leed. Ze is er niet in geslaagd haar biologische ouders te vinden en kampt met een hoop vragen over haar identiteit. Ook wilde ze dat de staat een DNA-databank zou maken, zodat zij en andere geadopteerden op die manier mogelijk wel hun biologische ouders kunnen vinden.

