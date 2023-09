Rechtbanken kampen met hausse aan zaken rond derdelanders

Niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne stappen massaal naar de bestuursrechter. Vluchtelingenwerk schat in dat ‘honderden’ derdelanders inmiddels een zaak hebben aangespannen. Ze zien zich daartoe genoodzaakt nu staatssecretaris Eric van der Burg vasthoudt aan het plan om maandag de opvang van ongeveer 2200 derdelanders uit Oekraïne te beëindigen.

“Het zou mij niet verbazen als de werklast van de weekendpiketdienst van de rechtbanken dit weekend de duizend overschrijdt”, zegt Carolus Grütters, onderzoeker bij het Centrum voor Migratierecht aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. “Al die advocaten en rechters draaien overuren op kosten van de belastingbetaler.”

De uitkomst van al die zaken is al op voorhand bekend. De Raad van State oordeelde in een zaak van een Tanzaniaan dat hij voorlopig in Nederland mag blijven, in afwachting van een definitieve uitspraak. In nieuwe zaken zal de Raad hetzelfde beslissen, zo kondigde de hoogste bestuursrechter aan.

Het gaat om vluchtelingen die in Oekraïne woonden, bijvoorbeeld vanwege werk of studie, maar niet de Oekraïense nationaliteit hebben. Tot dusver werden zij net als Oekraïners opgevangen, maar het kabinet wil dat zij nu teruggaan naar hun land van herkomst.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten raadt aan door te gaan met opvang

De vluchtelingen hebben al een brief van het kabinet waarin staat dat hun opvang maandag eindigt. In de praktijk wordt de soep niet zo heet gegeten. De Vereniging Nederlandse Gemeenten raadt gemeenten aan voorlopig door te gaan met de opvang, vanwege de juridische onzekerheid.

Alle rechtszaken van derdelanders vallen officieel onder de rechtbank Den Haag, maar de werklast wordt ‘zo goed mogelijk verdeeld’ onder zittingsplaatsen in het hele land, zo stelt woordvoerder Margot van der Stap. Zij kan geen aantallen noemen, maar bevestigt dat het gaat om ‘heel veel’ zaken. “We hebben het er heel druk mee.”

Het was juist de bedoeling van de overheid om die hausse te voorkomen met twaalf proefzaken. De rechtbank heeft in acht van de twaalf pilotzaken inmiddels een definitieve beslissing genomen. Vijf keer kregen de derdelanders gelijk, drie keer het kabinet. Daarmee blijft onzeker of het kabinet de opvang mag stopzetten. Volgens een deel van de rechters is dat besluit aan de Europese Unie.

Doordat het kabinet vasthoudt aan de deadline van aanstaande maandag, moeten rechters zich nu op korte termijn over veel meer zaken buigen dan deze twaalf. De afgelopen drie dagen kwamen al dertien extra uitspraken naar buiten. Die zaken zijn door de rechters vanwege de tijdsdruk niet inhoudelijke behandeld. Wel beslissen ze, net als de Raad van State, dat de derdelanders voorlopig niet worden uitgezet.

Rechter: groot aantal zaken is ‘te wijten aan staatssecretaris’

In sommige van de uitspraken klinkt irritatie door. Zo stelt de rechter in Amsterdam dat het aan Van der Burg ‘te wijten is dat in een kort tijdsbestek een groot aantal uitspraken zal moeten worden gedaan’. Van der Burg ‘heeft immers besloten door te gaan met het nemen van besluiten en heeft niet de afloop van de pilot afgewacht’.

De Zwolse rechter stelt dat hij er ‘gelet op de efficiëntie en op de grote spoedeisendheid van deze zaken’, ervan afziet om Van der Burg in alle gevallen een reactie te vragen, en kondigt alvast aan dat de Zwolse rechter in vergelijkbare zaken hetzelfde zal beslissen: dat de derdelander voorlopig mag blijven.

Van der Burg herhaalde vrijdag dat het plan om de bescherming van derdelanders maandag op te heffen gewoon doorgaat. “Iedereen wist al op 4 maart dat het op 4 september zou aflopen, dus ook de derdelanders kunnen niet zeggen: we zagen het niet aankomen”.

Derdelanders hebben vanaf dan nog 28 dagen om alsnog een asielprocedure te starten. Veel van hen maken daarin weinig kans, omdat ze uit landen komen die Nederland als veilig beschouwt. Als ze geen asiel aanvragen, kunnen ze worden uitgezet - tenzij de rechter daar dus een stokje voor steekt.

Een definitieve uitspraak van de Raad van State komt waarschijnlijk pas in november.

