Rechtbank veroordeelt Jos B. tot 12,5 jaar cel in zaak Nicky Verstappen

Eindelijk is er duidelijkheid in de zaak Nicky Verstappen. De 11-jarige jongen die in 1998 dood werd gevonden op de Brunssummerheide is ontvoerd en seksueel misbruikt, nadat hij was verdwenen van een zomerkamp. En Jos B. is daar verantwoordelijk voor, oordeelt de rechtbank. De 57-jarige Limburger krijgt een gevangenisstraf van 12,5 jaar opgelegd.

Die straf is lager dan de 15 jaar en tbs met dwangverpleging die het Openbaar Ministerie had geëist. De rechtbank ziet, anders dan de officier van justitie, niet genoeg bewijs dat B. Nicky opzettelijk heeft gedood in een poging het seksueel misbruik te verhullen. Dat neemt niet weg dat de dood van de jongen B. wel kan worden verweten.

Deskundigen konden geen doodsoorzaak vaststellen, maar noemden een natuurlijke dood onaannemelijk. De rechter gaat er daarom van uit dat Nicky om het leven kwam toen B. zijn hand op de mond van de jongen hield of op hem heeft gezeten tijdens het misbruik. Daarvoor keek de rechtbank ook naar de manier waarop de Limburger handelde in misbruikzaken van voor 1998, toen hij zich eveneens vergreep aan jonge jongens. B. is daar nooit voor veroordeeld.

Niet meteen delictgevaarlijk

Volgens gedragsdeskundigen voldoet B. aan de kenmerken van pedofilie. Toch ziet de rechter daarin niet genoeg reden hem naast celstraf ook tbs op te leggen. Dat “uiterste middel” is bedoeld om de maatschappij tegen een verdachte te beschermen. Maar dat iemand pedofiele gevoelens heeft, maakt iemand nog niet meteen delictgevaarlijk, aldus de rechtbank. Bovendien is B. sinds 1998 niet meer in verband gebracht met seksueel misbruik. Er hebben zich ook geen andere slachtoffers gemeld na de mediastorm die opkwam sinds zijn arrestatie. “Dat betekent niet dat de rechtbank denkt dat er geen enkele kans is op recidive”, aldus het vonnis. “Maar dat kan in geen enkele zaak worden uitgesloten.”

Jos B. heeft betrokkenheid bij het misbruik en de dood van Nicky altijd ontkend. Hij verklaarde eerder tijdens de rechtszaak wel dat hij de jongen dood had aantroffen op de Brunssummerheide. Dat hij toen heeft geluisterd of hij ademhaling hoorde, zijn kleding heeft gefatsoeneerd en dat zo mogelijk DNA op de kleding van Nicky terecht is gekomen.

De rechtbank vindt dat ongeloofwaardig. Zo gaat het om zeker twintig DNA-sporen, waaronder huidschilfers en een haar. Het is onwaarschijnlijk dat er zoveel DNA wordt overgebracht bij het een beetje fatsoeneren van iemands kleding. Bovendien zaten de sporen op plekken die volgens het Nederlands Forensisch Instituut duiden op seksueel misbruik: bij het kruis van de onderbroek en op de rand van de pyjamabroek. Tel daarbij op dat door de pathologen die destijds het lichaam van Nicky onderzochten beschadigingen aan de anus zijn geconstateerd, en de rechter komt tot het bewijs dat de jongen is misbruikt.

De advocaat van Jos B. liet direct na het vonnis weten dat hij in hoger beroep gaat. Dat betekent dat het boek van de zaak Nicky Verstappen, dat de gemoederen al meer dan twintig jaar bezighoudt, nog niet definitief gesloten is.

Tijdlijn zaak Nicky Verstappen

10 augustus 1998

Nicky Verstappen (11) verdwijnt uit zijn tent tijdens een kamp op de Brunssummerheide. Een dag later wordt zijn lichaam gevonden in dat natuurgebied.

November 1998

Het onderzoek naar de dood van Nicky zit muurvast, het rechercheteam wordt opgeheven.

2008

Het lukt forensisch onderzoekers om met nieuwe technieken DNA te vinden op de kleding van Nicky. Er wordt geen match gevonden in de DNA-databank.

23 mei 2017

Justitie kondigt een DNA-verwantschapsonderzoek aan. Dat is sinds een wetswijziging in 2012 mogelijk.

Voorjaar 2018

21.500 mannen krijgen een oproep om DNA af te staan, onder wie B. Hij komt niet opdagen. Rond dezelfde tijd geeft zijn familie hem op als vermist. Materiaal dat is ingestuurd vanwege de vermissing, komt overeen met het DNA uit de zaak.

22 augustus 2018

Politie en justitie roepen de hulp van het publiek in om B. te vinden. Zijn volledige naam en foto worden verspreid.

26 augustus 2018

Jos B. wordt opgepakt in Spanje.

September/oktober 2020

De inhoudelijke behandeling van de zaak tegen B. vindt plaats in de rechtbank Maastricht.

20 november 2020

De rechtbank doet uitspraak.

