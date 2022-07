Rechtbank: Sywert van Lienden ontslagen als bestuurder mondkapjesstichting

Het Openbaar Ministerie vroeg om zijn ontslag, omdat justitie denkt dat hij klanten vanuit de mondkapjesstichting, waarover hij beweerde er zonder winstoogmerk mee begonnen te zijn, doorgesluisd heeft naar een commerciële bv, die losstond van de stichting. Hiermee verdiende hij miljoenen.

Volgens de rechtbank hebben de bestuurders, en dan met name Van Lienden, naar buiten toe benadrukt ‘dat zij zich belangeloos met SHA inzetten voor de zorg’. Het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv was daarbij niet helder, aldus de rechters.

Van Lienden mag, net als zijn eveneens ontslagen kompaan Bernd Damme, de komende vijf jaar geen bestuurder of commissaris van een stichting worden, meldt de rechtbank. Dat is het maximale bestuursverbod dat een rechter kan opleggen.

Terugvorderen miljoenen

Het besluit van de rechtbank volgt op een eerdere schorsing van Van Lienden en zijn kompanen in april. Na een schorsing of ontslag benoemt de rechtbank een tijdelijk nieuw bestuur, dat vervolgens de aansprakelijkheid van het oude bestuur onderzoekt.

Dankzij de uitspraak van de rechter is het voor leden van de stichting mogelijk om aangifte te doen tegen Van Lienden en Damme. Samen met het Openbaar Ministerie drongen de oud-medewerkers aan op het ontslag van het bestuur. “De medewerkers zijn heel blij met de uitspraak,” laat hun advocaat Marcel Evers weten.

Ook het Openbaar Ministerie ziet het besluit van de rechter als een belangrijke eerste stap in het terugvorderen van de miljoenen. “Het is mogelijk dat op die manier het geld dat ten nadele van de stichting in de aparte BV is gevloeid aan de stichting zal moeten worden terugbetaald en besteed conform het doel van de stichting”, aldus een reactie van het OM op de schorsing van Van Lienden in april dit jaar.

Teleurgesteld over de uitspraak

De advocaat van Van Lienden, Han Jahae, laat weten “teleurgesteld” te zijn in de uitspraak van de rechter. Volgens de advocaat is de uitspraak van de rechter niet gebaseerd op alle relevante feiten, omdat veel bewijsstukken door de rechter niet zijn bekeken. “Deloitte is de zaak grondig aan het uitzoeken, het is jammer dat de rechter dat onderzoek niet heeft willen afwachten,” aldus Jahae.

Naast deze rechtszaak loopt er ook nog een strafrechtelijk onderzoek tegen Van Lienden en zijn twee zakenpartners Bernd Damme en Camille van Gestel. Zij worden onder meer verdacht van oplichting, verduistering en witwassen. Volgens Jahae staat de uitspraak over het ontslag van Van Lienden volledig los van de strafrechtelijke zaak.



