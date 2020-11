Rechtbank spreekt Jos B. vrij voor doden Nicky Verstappen

Dat B. het doel had om de 11-jarige Nicky in 1998 te doden, acht de rechtbank niet bewezen. Daarvan wordt hij vrijgesproken.

Wel is hij schuldig aan het bezit van kinderporno, aldus de rechtbank. B. heeft enkel het bezit van kinderporno toegegeven, de rest heeft hij altijd ontkend.

Seksueel misbruik

De rechtbank in Maastricht acht bewezen dat Jos B. Nicky Verstappen seksueel heeft misbruikt. Dat zei de rechter vrijdag tijdens het voorlezen van het vonnis. Het vonnis is nog bezig. Er is 15 jaar cel en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank acht ook bewezen dat Nicky is ontvoerd. Hij is gedwongen het seksueel misbruik te ondergaan, stelt de rechtbank. De rechters baseren zich daarbij op de kleding, een onderbroek en pyjamabroek, die Nicky binnenstebuiten en achterstevoren droeg.

De rechtbank noemt het hoogst onwaarschijnlijk dat Nicky de kleren zelf verkeerd heeft aangetrokken. Daarnaast is in zijn onderbroek DNA-materiaal van B. gevonden. Volgens deskundigen wijst dit op langdurig en intensief contact. De rechtbank neemt deze conclusies over. Het kan niet anders zijn dat B. met de hand in de onderbroek is geweest, concludeert de rechtbank.

De familie van Nicky hoort het vonnis in de rechtbank in tranen aan. De 11-jarige jongen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp. Een dag later werd zijn lichaam gevonden

