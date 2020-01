Rechtbank Limburg opent loket om mensen met schulden te helpen. Nu maken hun beslissingen die soms alleen groter

Volgens de rechtbank behoren mensen met geldproblemen tot de ‘vaste clientèle’ van rechters. Ze zijn betrokken bij allerlei soorten juridische procedures: van zaken aangespannen door schuldeisers, tot problemen in relaties bij de familierechter en in het strafrecht. Mensen met schulden komen 6,5 keer vaker in aanraking met justitie dan mensen zonder geldproblemen, aldus de rechtbank.

Vaak lost de beslissing van de rechter het onderliggende probleem van geldgebrek niet op. Sterker nog, doordat juridische kosten op rekening van de schuldenaar komen, wordt dat alleen maar groter, aldus de rechtbank Limburg.

Het Schuldenloket, dat op 1 januari van start ging, moet daar verandering in brengen. Medewerkers van dat loket zullen vooral de regie voeren, en schuldenaars de weg wijzen. Ze maken bijvoorbeeld een afspraak bij de schuldhulpverlening van de gemeente, het eerste aanspreekpunt bij geldproblemen. Alle Limburgse gemeenten doen mee met de proef van de rechtbank.

Al te grote zelfredzaamheid is het uitgangspunt

Met het Schuldenloket sluit de rechtbank zich aan bij een lange lijst organisaties die zich bezighouden met schuldenproblematiek. Het huidige systeem gaat uit van een te grote zelfredzaamheid, vindt de rechtbank, en dat is niet realistisch voor een groep burgers die zich moeilijk staande kunnen houden in een ‘ingewikkelde samenleving’. Cijfers van het ministerie van sociale zaken laten zien dat zo’n 1,4 miljoen huishoudens in Nederland moeite hebben om rekeningen te betalen.

De Raad voor de Rechtspraak, de organisatie van de rechtbanken, richtte vorig jaar een werkgroep op die de rol van rechters bij geldproblemen in kaart moet brengen. Het Limburgse Schuldenloket is een van de pilots die daaruit rolde. Er lopen ook andere initiatieven. Zo organiseert de rechtbank Midden-Nederland speciale zittingen voor mensen die betalingsachterstanden bij de zorgverzekering hebben.

Een probleem bij incasso en tijdens rechtszaken, ziet de Raad, is dat er steeds van wordt uitgegaan dat iemand niet wíl betalen, terwijl die dat in veel gevallen niet kán. Ondertussen komen de incassokosten en de kosten voor de rechtszaak wel op rekening van de schuldenaar. Kleine schulden groeien daardoor uit tot grote problemen, aldus de Raad.

De proef met het Schuldenloket wordt over een jaar geëvalueerd. Vorig jaar al bepleitte de schuldenwerkgroep dat elke rechtbank in Nederland zo’n loket krijgt.

