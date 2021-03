Rechtbank beëindigt proces tegen hoofdverdachte Ruinerwold-zaak

Donderdagochtend, tijdens een zitting in de rechtbank in Assen, heeft de rechtbank het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard. Daarmee is het proces tegen Gerrit Jan van D., hoofdverdachte in de Ruinerworld-zaak, beëindigd. Door de uitspraak komt Van D. op vrije voeten.

De rechtbank zegt dat het voor verdachte onmogelijk is om “op effectieve wijze in een strafproces te participeren” Met andere woorden, zei de rechter: “Verdachte is unfit to stand trail”. De vader is in 2016 getroffen door een beroerte en kan niet praten. Ook is volgens deskundigen niet te controleren wat hij wel en niet begrijpt.

De rechtbank is van oordeel dat bij verdachte sprake is van “zodanige fysieke en cognitieve beperkingen dat hij niet in staat is om het strafproces te volgen, dan wel in voldoende mate de eventuele gevolgen van het proces te doorzien.” Daarnaast kan hij zijn verdediging niet voeren, aldus de rechter. “De verdachte is mogelijk wel in staat te begrijpen dat hij wordt berecht, maar de verdachte zou niet in staat zijn zich tegen de vervolging te verweren.”

Geen verrassing

De uitspraak van de rechter komt niet als een verrassing. Het OM liet twee weken geleden tijdens een zitting al weten dat zijn eerder opgelopen beroerte een eerlijk proces onmogelijk maakt. De officier van justitie vroeg de rechtbank om Van D. niet langer te vervolgen en het OM niet-ontvankelijk te verklaren. “Voortzetting van de zaak schendt het recht op een eerlijk proces”, zei de officier van justitie.

Daarmee volgde de openbaar aanklager het standpunt van deskundigen die de vader uitvoerig onderzochten. Zij stelden in hun rapportages dat het niet te controleren valt wat Van D. wel en niet begrijpt. Daarbij zou het gevaar voor overschatting van zijn begrip op de loer liggen.

Enkel knikken en schudden

In oktober 2019 ontdekte de politie in het buitengebied van Ruinerwold in een boerderij een gezin met zes kinderen. Zij zaten al jaren verscholen in een boerderij, afgezonderd van de buitenwereld. Daarop werden vader Gerrit Jan van D. gearresteerd op verdenking van vrijheidsberoving, mishandeling en seksueel misbruik. Ook klusjesman Josef B. werd opgepakt. Hij is vorig jaar voorlopig vrijgelaten. Zijn rechtszaak gaat wel door.

Van D. kreeg jaren geleden een beroerte en kan niet meer praten. Hij kan enkel ja knikken of nee schudden met zijn hoofd en is halfzijdig verlamd. Zijn advocaat pleitte er al sinds het begin van het proces voor om de zaak te stoppen, omdat zijn cliënt zichzelf niet zou kunnen verdedigen. Zijn oudste kinderen wilden juist wel dat de zaak tegen hun vader door zou gaan. Zij wilden erkenning voor het leed dat hen is aangedaan.

