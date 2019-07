Rechtbank acht Willem Holleeder schuldig aan moord

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een levenslange gevangenisstraf tegen de 61-jarige Holleeder geëist, omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor vijf liquidaties, in de periode 2003-2006. Ook zou Holleeder een misdaadbende hebben gevormd met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis.

Soerel kreeg al eerder levenslang, wegens zijn organiserende rol bij de moord op Kees Houtman (2005) en Thomas van der Bijl (2006). Hillis werd vermoord in 2011.

De getuigenverklaringen van de zussen van Willem Holleeder - Astrid en Sonja - zijn betrouwbaar en bruikbaar voor het bewijs, meldde de rechtbank eerder vandaag al. De rechtbank acht ook de verklaringen van de kroongetuigen Peter la S. en Fred R. betrouwbaar in deze omvangrijke strafzaak.

Holleeder werd vanmorgen rond 9.00 uur binnengebracht in de bunker in Amsterdam-Osdorp. De rechtszaak was niet toegankelijk voor publiek. Belangstellenden konden de zaak volgen in de rechtbank aan de Amsterdamse Parnassusweg, waar een speciale videoverbinding met de bunker was opgezet. Een uur voor de uitspraak stonden er iets meer dan tien mensen te wachten.

Tijdens de tientallen zittingsdagen in de zaak was de publieke belangstelling groot, vooral op de dagen dat Holleeders zussen tegen hem getuigden.

