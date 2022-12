Reanimeren kun je leren met een VR-bril, zelfs na een biertje op een festival

Mensen kunnen binnen twintig minuten goed leren reanimeren, zelfs als ze op een festival zijn en een biertje hebben gedronken. Dat blijkt uit onderzoek onder 400 bezoekers van Lowlands die leerden reanimeren bij de Lowlands Saves Lives studie.

De helft kreeg een virtualrealitybril met daarop de Lifesaver VR-app en de andere helft kreeg les van een instructeur. “Hoewel de mensen die les kregen van de instructeur het beter deden, was de kwaliteit in beide groepen hoog”, zegt Joris Nas, cardioloog in opleiding aan het Radboudumc die vorige week vrijdag op het Lowlands-onderzoek promoveerde.

Elke week krijgen ruim 300 mensen een hartstilstand in Nederland. De kans op overleven wordt met minstens 50 procent verhoogd als iemand in die eerste minuten wordt gereanimeerd. Nas: “Het is natuurlijk geweldig dat je mensen bij een publiek event zoiets belangrijks als reanimeren kunt leren.”

Oefenen met een kussen

Niet iedereen heeft een VR-bril op het nachtkastje liggen, maar de goedkoopste exemplaren kosten slechts een paar tientjes. Neem daarbij een kussen van je bank als alternatieve reanimatiepop en de bijbehorende reanimatie-app loodst je door een levensechte situatie. Nas: “Je moet vragen beantwoorden waarbij je laat zien wat de volgende stap is die je gaat zetten. Daarna kun je op een kussen oefenen met borstcompressies.”

Dat scheelt weer een cursus die tijd en geld kost. Maar weten deelnemers na een tijdje nog steeds hoe ze moeten reanimeren? “We hebben hun praktijkkennis niet opnieuw getest, maar ze kregen wel een vragenlijst een paar maanden na Lowlands. Daaruit bleek dat de theorie zeker is blijven hangen. We weten dat drie deelnemers in de periode na het onderzoek een hartstilstand in hun omgeving hebben meegemaakt. Het is zou mooi zijn als ze door de VR-training iemand hebben kunnen redden.”

