Reacties op het overlijden van Ed van Thijn: ‘Hij ademde Amsterdam’

Ed van Thijn, voormalig burgemeester van Amsterdam, oud-minister en PvdA-coryfee is zondag op 87-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de gemeente Amsterdam zondagavond op verzoek van zijn vrouw en dochters bekend. Zij laten weten dat Ed van Thijn tot het einde toe betrokken, helder en geestig was, meldt de gemeente in een verklaring.

Lees ook het in memoriam van Ed van Thijn: burgemeester, politicus maar vooral een man met een missie.

De herdenking en begrafenis zullen na de kerstdagen in kleine kring plaatsvinden, meldt de gemeente Amsterdam. Tevens wordt een condoleanceregister geopend. “Ed van Thijn ademde de stad”, schrijft burgemeester Femke Halsema in een verklaring. “Innig geliefd bij talloze mensen die hem hebben gekend. Door zijn belezenheid, charme en zijn diepgevoelde verlangen om het goede te doen.”

Politici reageren met warme woorden op het overlijden van Van Thijn. PvdA-leider Lilianne Ploumen noemt hem een scherpzinnig en betrokken sociaaldemocraat. “Wijs, gezaghebbend en onvoorwaardelijk strijdend voor een weerbare democratie, tegen racisme en onrecht. We gaan hem missen.”

De in 1934 geboren Van Thijn speelde decennia een vooraanstaande rol in de Partij van de Arbeid. Hij was naaste medewerker van Joop den Uyl en was tijdens diens premierschap (1973-1977) fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij was twee keer minister van Binnenlandse Zaken (1981-1982 en in 1994). Tussen 1999 en 2007 zat hij voor de PvdA in de Eerste Kamer.

Volgens Lodewijk Asscher, de voorganger van Ploumen als leider van de PvdA, “verliest Amsterdam een anker, de PvdA een icoon en Nederland een politicus die in leven en werk toonde dat het áltijd de moeite waard is voor een ander op te komen en te blijven hopen op beter”.

Premier Rutte: Van Thijn leidde Amsterdam door roerige tijden

Van Thijn heeft Amsterdam door een ‘roerige tijd’ geleid, reageert demissionair premier Rutte.“Bedroefd door het overlijden van Ed van Thijn. Respect voor zijn grote inzet in diverse rollen voor zijn partij en het land. Heeft als burgemeester onze hoofdstad door roerige tijden geleid. Ik wens zijn familie en vrienden veel sterkte toe met dit grote verlies”, twitterde Rutte.