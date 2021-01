Ravage op station Eindhoven na rellen, herstel gaat weken duren

Het herstellen van de schade aan het Centraal Station in Eindhoven gaat tot twee maanden duren. Relschoppers hebben er zondag voor tonnen aan schade aangericht, zei een woordvoerder van ProRail maandag. De eerste herstelwerkzaamheden zijn wel al begonnen.

“De grootste puinhoop hebben we weliswaar opgeruimd”, aldus de woordvoerder. Zo zijn de glasscherven opgeveegd en de kapotgeslagen ruiten en deuren verwijderd. Met het opruimen en schoonmaken zijn tientallen mensen aan de slag. “Maar voor je bijvoorbeeld alle hoge ramen hersteld hebt, ben je weken verder. Met name bij de restauratie: dat zijn hoge ramen, geen doorsnee ruiten. Die moeten op maat worden gemaakt.”

“En dat terwijl het station recent helemaal gerenoveerd is en pas een jaar geleden werd omgedoopt tot Centraal Station. Wat hier gebeurde is voor Nederlandse begrippen ongekend. Het is diep- en dieptriest.”

Demissionair minister Grapperhaus (Justitie) zei al de schade te verhalen op de ‘hooligans’ die de binnensteden vernielden. “Het is crimineel. Laat één ding duidelijk zijn: lik op stuk.” Er zijn al veel mensen aangehouden, benadrukt Grapperhaus. Die mensen kunnen flinke schadeclaims verwachten. “Ik zie jongens van 20 en 21 die aan het begin van hun werkzame leven zijn, maar die krijgen een schadeclaim voor het feit dat ze het nodig vonden een supermarkt te plunderen”, zegt de bewindsman. “Dat betekent dat je zomaar, zonder dat je verzekerd bent, ineens tienduizend euro aan schade moet gaan vergoeden.”

Grote schade bij de Jumbo City in het centraal station van Eindhoven.

Relschoppers sloegen niet alleen al het glaswerk aan diggelen, ze vernielden ook een piano in de stationshal, staken een auto van ProRail in brand, plunderden de inpandige Jumbo en namen er de kassa mee. “Ze hebben de winkel aan gort geholpen”, aldus de woordvoerder van ProRail. “Echt schandalig.”

ProRail-topman John Voppen bezocht maandagochtend station Eindhoven Centraal samen met zijn NS-collega Marjan Rintel, burgemeester van Eindhoven John Jorritsma en staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat. “Ze zijn hier vooral om het personeel een hart onder de riem te steken”, laat een woordvoerder van NS weten. “Bizar wat deze mensen hebben meegemaakt en de angst die ze hebben moeten voelen”, twitterde Van Veldhoven.

Marjan Rintel, president-directeur van de Nederlandse Spoorwegen, John Voppen van ProRail, Burgemeester John Jorritsma en Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven nemen poolshoogte op station Eindhoven Centraal.

Beeld ANP

Het gezelschap bezocht onder meer de incidentenbestrijding van ProRail, waarvan medewerkers zondag in de rellen terechtkwamen en hun auto in vlammen op zagen gaan. Ook bij het personeel van NS in Eindhoven werd een bezoek gebracht. “Iedereen is enorm geschrokken”, laat een zegsman van ProRail weten. “Dit is totaal onverwacht.”

