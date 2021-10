Kritiek

Rapporteur Raad van Europa noemt Nederlandse uitspraak over etnisch profileren ‘reden tot serieuze bezorgdheid’

Reizigers op Schiphol maken zich op voor veiligheidscontrole waarna het loket van de Koninklijke Marechausee volgt. Beeld Patrick Post

De algemeen rapporteur voor de bestrijding van racisme van de Raad van Europa is bezorgd over de uitspraak van de Nederlandse rechter over etnisch profileren aan de grens. Dat schrijft hij aan demissionair ministers Grapperhaus en Ollongren.