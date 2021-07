Rapers plukken half miljoen peuken van straat

Afvalrapers hebben een nieuwe vijand: de peuk. Althans, nieuw is dat stukje zwerfvuil natuurlijk niet, maar je hoort er zo weinig over. Kleine flesjes en blikjes, die vingen alle aandacht. Nu daarop respectievelijk statiegeld is ingevoerd of beloofd, komt de confetti van peuken die straten, grasvelden en stranden bevuilt in de schijnwerpers te staan.

Om aan te tonen sigarettenstompen samen een afvalberg vormen, deden honderden mensen zaterdag mee aan de actie ‘Plastic PeukMeuk’. In drie uur tijd ruimden ze 560.000 peuken op. Die worden tot plastic afval gerekend, omdat sigarettenfilters gemaakt zijn van celluloseacetaat, een soort kunststof die nauwelijks afbreekt.

‘We willen af van de plastic sigarettenfilter’

Behalve een schonere straat liet de organisatie, het Plastic Peuken Collectief, een maatschappelijk signaal achter. Kijk eens wat een gigantische afvalberg er onder onze neus ligt, aldus de peukenrapers. “Opruimacties alleen lossen het probleem niet op”, zegt campagneleider Karl Beerenfenger. “We moeten het product zelf aanpakken. We willen af van de plastic sigarettenfilter.” Alleen een verbod kan volgens de afvalrapers een einde maken aan de ‘volle vuilniswagen aan plastic peuken’ die door rokers dagelijks op de grond worden gegooid.

Een stap in de goede richting is volgens Recycling Netwerk Benelux ook om de tabaksfirma’s te laten opdraaien voor de opruimkosten die gemeenten maken voor prik- en veegdiensten voor hun product. De overheid zou het peukenprobleem bij de bron moeten aanpakken, betoogt het collectief. Stichting De Noordzee stookt het vuurtje op door in de jaarlijkse vuilraapactie op stranden, in augustus, de peuk centraal te stellen.

