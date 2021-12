Ramkraken, rellen of een aanslag? Zwaar vuurwerk steeds vaker ingezet

De grootste knaller voor de politie was de vangst van maar liefst 120.000 kilo zwaar professioneel vuurwerk vorige maand, vlak over de grens bij Enschede in Duitsland. Zo’n duizend oude Navo-bunkers worden daar vaak gebruikt voor vuurwerkopslag. Het is makkelijk voor kwaadwillende handelaren er ongemerkt een plek te vinden.

Het Openbaar Ministerie publiceert sinds 2017 een Vuurwerkbarometer. Die laat een forse toename zien van inbeslaggenomen kilo’s verboden vuurwerk, van 40.382 (2017), 56.525 (2018), 61.429 (2019) naar 122.815 in 2020. “In dat jaar hadden we ook een grote vondst”, zegt Eric Kooijker van de Taskforce Vuurwerk van de landelijke politie.

Criminele handel

Die Taskforce is vorig jaar opgericht om meer greep te krijgen op de groeiende criminele handel in zwaar vuurwerk. Lukt dat? “Dankzij die 120.000 kilo in Rheine, opgespoord door onze Rotterdamse eenheid, staat de teller dit jaar al op ruim 166.000 kilo. Dat is een heleboel illegaal zwaar vuurwerk dat niet op de Nederlandse markt komt. Dat noem ik een succesvolle aanpak.”

Kooijker schreef mee aan het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021, dat waarschuwt voor verstrengeling van de lucratieve handel in illegaal vuurwerk met drugscriminaliteit. Want terwijl in heel Nederland al dagen het afsteken van consumentenvuurwerk te horen is, maken politie en Openbaar Ministerie zich grote zorgen over het gevaar van een andere categorie. Het professioneel knalvuurwerk dat de laatste jaren steeds zwaarder en explosiever is geworden. Kooijker: “Zwaar vuurwerk bevat honderd tot enkele honderden grammen flitspoeder, tegen 0,6 tot 2 gram voor een traditionele strijker”.

Vuurwerkverkoop in Baarle-Nassau en Baarle-Hertog op de grens tussen Nederland en België. Beeld Arie Kievit

Daarvan maken criminelen dankbaar gebruik; zij plegen er plofkraken en aanslagen mee. Zo heeft het flitskruit van een van de zwaardere en populaire Cobra’s (knalvuurwerk) de kracht van een aanvalsgranaat. “In 2019 werd bij 72 van de 95 aanvallen op geldautomaten v”, aldus Kooijker. “Er zijn aanslagen gepleegd met vuurwerk-shells (mortierbommen) bij de woning van de burgemeester van Woensdrecht en het huis van een raadslid uit Castricum, bij woningen van agenten en bij gewone gezinnen. Twee terroristen werden veroordeeld om het bezit van vuurwerkbommen.” Ook voetbalvandalen en relschoppers gebruiken het zware spul om tegenstanders en hulpverleners te belagen of vernielingen aan te richten.

Gejuich

Omdat vuurwerk internationaal gemaakt en verhandeld wordt, is een belangrijke pijler van de Taskforce meer samenwerking met buitenlandse korpsen. Dat overleg met Duitse collega’s tot de recordvangst in Rheine leidde, hebben Kooijker en collega’s dan ook met gejuich begroet.

Een ander zwaartepunt van de opsporing is digitaal. Kooijker: “De politie is daarmee al langer heel actief, waardoor diverse grote websites zijn gesloten. Daarna verschoof de handel naar internetplatforms. Dus nu speuren digitaal rechercheurs op Instagram en Telegram naar illegale kopers en handelaren.”

Wat hij zorgelijk vindt, is dat tieners het gevaar onderschatten van het zware professionele vuurwerk. Als de politie een scholier die via Snapchat een handeltje heeft, met een rugzak vol Cobra’s oppakt, of kilo’s naast het bed van een 15-jarige vindt, ‘gaan we opsporen richting de lokale vuurwerkhandelaar’. “Tot aan diens bron over de grens”, zegt Kooijker.

Levensgevaarlijk

De derde strategie van de Taskforce is samenwerking met gemeenten. “Dat leidde ertoe dat in Arnhem, Zoetermeer, Winterswijk en elders een woning tijdelijk door de burgemeester is gesloten. Want als iemand thuis honderd kilo vuurwerk opslaat is dat levensgevaarlijk, ook voor de buren. We krijgen regelmatig een melding via Meld misdaad anoniem.”

Politie en justitie houden ondanks hun grotere inzet rekening met groei van de illegale handel in professioneel vuurwerk. Wat zou helpen? “Intensiever samenwerken met belangrijke bronlanden als Italië, Polen, Duitsland, België, Tsjechië en Bulgarije. Er bestaat in Europa geen beperking voor de hoeveelheid flitskruit in professioneel vuurwerk. De Europese Unie moet daar dringend mee komen, zodat de productie van zware knallers in Italië en Albanië aan banden wordt gelegd”, stelt Kooijker.

Vuurwerkverbod maakt handhaving door politie makkelijker Nu er bij de jaarwisseling om de zorg te ontlasten opnieuw een vuurwerkverbod geldt, mag er sinds zaterdag 18 december geen vuurwerk worden verkocht, vervoerd of afgestoken. Sommige Nederlanders gaan desondanks naar Belgische vuurwerkverkopers. Is dat vuurwerktoerisme voor de politie niet dweilen met de kraan open? Erik Kooijker van de landelijke politie: “Dankzij het algehele vuurwerkverbod wordt opsporing van consumentenvuurwerk bij de grensstreek makkelijker.” Volgens een enquête voor het blad Binnenlands Bestuur wil één op de tien Nederlanders toch iets afsteken met oudjaar. Een meerderheid blijft voor een afsteekverbod voor consumenten. Ruim honderd organisaties die zich inzetten voor dierenwelzijn en milieu roepen op tot een definitief verbod op vuurwerk vanwege gevaar, angst en fijnstof.

