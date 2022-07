Radicaliseringsexpert: ‘Overheid had in eerder stadium harder moeten optreden tegen boeren’

Traag overheidsoptreden tegen boerenprotesten werkt radicalisering in de hand. Dat zegt Kees van den Bos, hoogleraar sociale psychologie en radicaliseringsexpert.

Brandende hooibalen, autobanden en zelfs asbest. Met allerhande barricades op snelwegen zetten boeren de afgelopen dagen hun protest tegen het stikstofbeleid kracht bij. Het leidde woensdagnacht tot verschillende ongelukken waarbij automobilisten met de schrik vrijkwamen. Het boerenprotest wordt steeds grimmiger, blijkt ook uit doodsbedreigingen aan het adres van de mensen die de barricades moeten opruimen.

Wat zegt deze nieuwe, hardere golf van protesten?

“Het laat zien dat een klein deel van de boeren steeds vaster komt te zitten in hun eigen gelijk. Voorheen waren acties vooral symbolisch van aard, zoals het belagen van een provinciehuis in 2019 en de omgekeerde vlaggen die we de afgelopen maanden zagen. Maar nu zie je ook bedreigingen en levensgevaarlijke wegversperringen die onschuldige mensen treffen. Zoiets doe je alleen als je aan zwart-witdenken lijdt, een soort cognitieve rigiditeit: ben je niet voor ons, dan ben je tegen ons. Die onverdraagzaamheid is schrikbarend.”

Wat ligt aan deze radicalisering ten grondslag?

“Radicalisering begint vaak zodra je de controle over je emoties verliest. We hebben allemaal wel ergens een grondige hekel aan, maar de meesten houden zich in de hand en gaan niet over tot geweld. Voor sommige boeren komen er nu verschillende dingen samen, waardoor hun hele wereldbeeld wordt bedreigd. En er gebeurt voor hun gevoel te weinig om dat wereldbeeld te redden.”

Medewerkers van een aannemersbedrijf verwijderen donderdagochtend asbest op de A1 bij het Gelderse Voorst. Het afval is gedumpt door boeren uit protest tegen de stikstofregels. Beeld ANP

Welke rol speelt de overheid?

“De overheid had in een eerder stadium harder en sneller moeten optreden, al ver voor de laatste protestgolf. Boeren zijn lang weggekomen met gedrag dat bij wet is verboden, deels uit sympathie en deels omdat tractoren moeilijk te handhaven zijn. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld de klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion, wier blokkades vaak snel worden opgebroken. Straf je negatief gedrag niet tijdig af, dan leidt het overtreden van de regels tot een belonend gevoel. En dat werkt radicalisering in de hand. Niet bij de meerderheid van de boeren, maar wel bij een kleine harde kern.”

Wat kan de overheid nu doen om verdere radicalisering te voorkomen?

“Vooropgesteld: dat wordt heel lastig. Je start nu met een achterstand. De overheid moet nu piketpaaltjes gaan slaan en de demonstranten een duidelijke boodschap meegeven. Ten eerste: boeren moeten afstand nemen van agressie, anders treden we hard op. Daarnaast moet er snel perspectief komen voor de boeren. Wat wordt het nieuwe doel? Pas dan kunnen boeren immers constructief meewerken.”

Is deze boerenradicalisering uniek?

“Het zwart-witdenken is van alle tijden, maar moderne communicatiemiddelen hebben wel wat veranderd. Was je vroeger de enige in je dorp met bepaalde denkbeelden, tegenwoordig kun je snel gelijkgestemden vinden via Telegram of Twitter. Het mechanisme van radicalisering is niet per se anders, maar wel de snelheid waarmee het kan escaleren. In die zin lijken de boerenprotesten wel wat op de Amerikaanse Capitoolbestorming in januari 2021, al speelt ophitsing in Nederland een minder grote rol.”

