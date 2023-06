‘Radicale verandering is soms nodig’, zegt rapper en schrijver Akwasi in de Anton de Kom-lezing

Akwasi spreekt in de Anton de Kom-lezing over “verzet, de huidige staat van Nederland en waarom radicale verandering soms nodig is”. Ook blikt hij terug op wat hem in het zwartepietdebat is overkomen én hij richt ook zijn blik op de toekomst. Na de lezing gaat hij in gesprek met Cees van de Laan, hoofdredacteur van Trouw.

De lezing, een initiatief van het Verzetsmuseum in Amsterdam en dagblad Trouw, is vernoemd naar de Surinaamse antikoloniale schrijver en verzetsheld Anton de Kom (1898-1945). Die streed tegen de koloniale onderdrukking in Suriname en deed in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog mee in het verzet tegen nazi-Duitsland. In 1945 stierf hij aan tbc in een concentratiekamp.

Negerzoenen, blanke vla en jodenkoeken

Akwasi Owusu Ansah (35) is performer, schrijver en een opinieleider in het debat over racisme en het slavernijverleden. Op zijn vijftiende al maakte hij de voordracht Negerzoenen, blanke vla en jodenkoeken waarmee hij Kunstbende won, een wedstrijd voor jong creatief talent. Hij ging naar de theaterschool en later de Toneelacademie Maastricht. Tijdens die opleiding vormde hij met producer Hayzee en rapper Leeroy de succesvolle hiphopformatie Zwart Licht. In 2018 volgde zijn boekdebuut met de dichtbundel Laten we het er maar niet over hebben.

Samen met filmregisseur Gianni Grot richtte hij in 2020 Omroep Zwart op, een mediaplatform dat streeft naar diversiteit en inclusie in de Nederlandse media. De eerste documentaire van de omroep, Een gat in mijn hart, maakte Akwasi zelf. De film gaat over de Bijlmerramp en zet, in plaats van de Boeing 747 en de crash, de bewoners die erbij waren centraal. Akwasi was 4,5 jaar oud toen het vliegtuig neerstortte op een flatgebouw dichtbij het zijne.

Omstreden toespraak op de Dam

In 2020 kwam Akwasi in opspraak na zijn toespraak bij het antiracismeprotest van Black Lives Matter op de Dam. “Op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht”, zei Akwasi onder meer in zijn toespraak.

Er werd aangifte tegen hem gedaan voor het aanzetten tot haat en geweld. Omdat de rapper publiekelijk afstand nam van zijn woorden, werd de zaak voorwaardelijk geseponeerd. Akwasi deed zelf ook aangifte, omdat hij na het protest op de Dam veelvuldig werd bedreigd.

Met de Anton de Kom-lezing wordt elk jaar aandacht gevraagd voor intolerantie en discriminatie en voor de geschiedenis van minderheidsgroepen en hun positie in de Nederlandse samenleving. Eerdere sprekers waren onder anderen de Surinaamse president Chan Santokhi, schrijver Abdelkader Benali en politicus Franc Weerwind.

