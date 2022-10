Raadselachtige doodgeschoten vrouw in Zeeland na jaren geïdentificeerd door Franse politie

Een voorbijganger doet op 22 juni 2019 een lugubere vondst achter een rietkraag in het buitengebied van het Zeeuws-Vlaamse dorpje Westdorpe. Daar, in een stuk verlaten grasland langs de grens met België ligt het naakte lichaam van een vrouw. Al snel blijkt dat ze dan net enkele dagen dood is. In haar lichaam vindt de politie een kogel, ze moet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Naast haar ligt een vuilniszak van de Franse supermarktketen Intermarché.

Het is een van de weinige aanwijzingen waarmee het twintigkoppige rechercheteam aan de slag gaat. De politie zoekt naarstig naar de identiteit van de vrouw. Want wie is zij? Wat is er gebeurd? En wie missen haar? Een paar dagen later toont de politie een schokkende foto van de dode vrouw op landelijke televisie, in het tv-programma Opsporing Verzocht, met de vraag of iemand haar herkent.

Eenzaam begraven

Ze wordt twee maanden na haar vondst begraven. Ze krijgt een naamloos graf. Bij de uitvaart zijn ongeveer tien mensen aanwezig, naast burgemeester Jan Lonink van Terneuzen nog enkele medewerkers van de politie, het Openbaar Ministerie, een handjevol journalisten en een paar mensen van de kerk. Drie jaar lang blijft het een raadsel wie de vrouw is en wat er met haar is gebeurd. Er komen uiteindelijk ruim 750 tips binnen, het OM looft 15.000 euro beloning uit, tipgevers noemen tientallen namen.

In binnen- en buitenland besteden opsporingsprogramma’s aandacht aan de zaak. Maar tevergeefs: de gouden tip blijft uit.

Op het moment dat niemand meer een doorbraak verwacht, vindt de Franse politie vorig jaar het lichaam van een dode man even buiten de Noord-Franse stad Duinkerke. Dat gebeurt nadat een familielid alarm slaat bij de autoriteiten. Hij blijkt te zijn overleden ‘aan een medische oorzaak’. De Fransen starten een zoektocht naar zijn echtgenote om haar te kunnen informeren over zijn dood.

Een DNA-match

Maar die vrouw blijkt onvindbaar en is tegelijkertijd niet als vermist opgegeven. Daarop zet de politie het DNA van de vrouw in de internationale DNA-databank, waarna een ‘honderd procent match’ volgt met de gevonden vrouw in Westdorpe. De Fransen melden zich bij hun Nederlandse collega's.

Het blijk te gaan om een 57-jarige Française uit de omgeving van Duinkerke. Het Franse onderzoeksteam doet opnieuw onderzoek naar de dood van de vrouw en komt tot de conclusie dat ze ‘hoogstwaarschijnlijk’ om het leven is gebracht door haar inmiddels overleden man. Maar wat zich precies heeft afgespeeld blijft onduidelijk. De zaak is opgelost én gesloten.

De opluchting bij de Nederlandse recherche is groot, zegt onderzoeksleider Dekker in een maandag verspreid persbericht van de politie. “Ik denk dan met name aan de vele tipgevers en meedenkers die ons nog steeds bijna wekelijks van informatie voorzagen. Hoe triest de zaak dan ook is, het is fijn dat de familie van de vrouw nu weet waar ze is. De zaak kan nu, ook door hen, op een gepaste manier worden afgesloten”.

Gisteren in @opsporing_tv onder meer aandacht voor een onbekende dode vrouw in Westdorpe. Daarover zijn tot nu toe 22 tips binnengekomen. Uitzending niet gezien? Bekijk hier alle items uit Opsproring Verzocht: https://t.co/6lGAoYVY4m pic.twitter.com/r2zTbaHaWq — Politie Nederland (@Politie) 25 september 2019

