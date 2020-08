Raad voor rechtspraak kraakt nieuwe wet zedenmisdrijven: Veel te vaag

Het wetsvoorstel van het kabinet rond zedenmisdrijven is veel te vaag. Vooral onduidelijk is waar de ondergrens ligt van welk gedrag strafbaar wordt, schrijft de Raad voor de rechtspraak in een zeer kritisch advies aan het kabinet. Daardoor dreigt de rechter als ‘kop van jut’ te dienen: die moet over alle grensgevallen gaan bepalen. Dat zal bij zo’n maatschappelijk gevoelig onderwerp als zedendelicten voor veel onbegrip zorgen, verwachten rechters.

Met de nieuwe wet wil justitieminister Ferd Grapperhaus slachtoffers van seksuele misdrijven naar eigen zeggen beter beschermen. Dat betekent dat er meer grensoverschrijdend seksueel gedrag strafbaar wordt, zoals verschillende vormen van seksuele intimidatie.

Maar wat daar precies onder valt, is dus niet duidelijk volgens de Raad voor de rechtspraak, het bestuursorgaan van alle gerechten in Nederland. In het advies geeft de raad een aantal voorbeelden van gedrag waarvan niet duidelijk is of het volgens de wet te ver gaat. Zoals het net iets te dicht tegen iemand aan gaan zitten in het ov, het ongevraagd sturen van een ‘dickpic’ (foto van de geslachtsdelen) of het roepen van ‘lekker wijf’. En maakt het dan uit of dat wordt geroepen in een drukke winkelstraat of onder een verlaten viaduct, vraagt de raad zich af.

En daar houdt de kritiek van de rechters niet op. Het wetsvoorstel zou ook gepaard moeten gaan met een ‘winstwaarschuwing’. Zo wordt nu onterecht gesuggereerd dat de wetswijziging de oplossing is voor de vrijspraken die volgens de minister ‘te vaak’ volgen bij zedenzaken. Maar dat er vrijspraak volgt is volgens de Raad voor de rechtspraak vaak het gevolg van het gebrek aan bewijs, omdat seksuele delicten veelal in een een-op-eensituatie plaatsvinden en het daarmee het woord van de één tegen de ander is. Eén getuigenverklaring is onvoldoende voor een bewezenverklaring. De nieuwe wet verandert dat niet.

