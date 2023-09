Raad voor Kinderbescherming onderzoekt discriminatie

Overheidsinstanties erkenden vorig jaar pas achteraf dat er sprake was van discriminatie binnen de organisaties. De Raad voor de Kinderbescherming wil dit voorkomen en start daarom preventief een onderzoek.

Is er sprake van discriminatie bij de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)? Daar wil de raad zelf graag achter komen, schrijft NOS. Een onafhankelijk onderzoek moet toetsen of er bij de adviezen die de RvdK geeft, onderscheid wordt gemaakt op basis van bijvoorbeeld migratieachtergrond.

“We hebben absoluut niet het beeld dat er nu sprake is van discriminatie. Er is geen signaal, maar we willen het zeker weten”, zegt Jeroen Duijvestijn, woordvoerder van de RvdK.

De RvdK is een dienst van de overheid die beoordeelt of kinderen in een stabiele, veilige omgeving thuis kunnen opgroeien. Als dit niet het geval is, kan de raad de rechter adviseren een kind onder toezicht te plaatsen of uit huis te plaatsen. De raad adviseert ook bij straf voor jongeren.

‘Toeslagenaffaire was een pijnlijk voorbeeld’

“Deze adviezen hebben een erg grote impact op gezinnen en jeugdigen”, zegt Duijvestijn. De raad wil er daarom zeker van zijn dat deze goed worden opgesteld, zonder discriminatie. “We zien dat de overheid er niet altijd in slaagt een gelijke behandeling te geven. De toeslagenaffaire is hiervan een pijnlijk voorbeeld.”

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut en zal negen maanden duren. Het onderzoeksinstituut zal onder andere gesprekken voeren met betrokken families en jongeren en kijken naar de processen die de RvdK hanteert. Naast het onderzoeken of er sprake is van discriminatie, zal ook onderzocht worden hoe de raad cultureel diverser kan worden. Bijna een kwart van de gezinnen waar de RvdK mee werkt, heeft een migratieachtergrond.

“We zien dat de samenleving steeds diverser wordt en wij moeten ons hier aan verhouden, zodat we cultuursensitief kunnen werken”, zegt Duijvestijn. “We merken bijvoorbeeld dat gezinnen het in gesprekken fijn vinden als er een collega is met een vergelijkbare achtergrond. Dan is er meer begrip.”

Bij andere overheidsinstanties bleek eerder sprake te zijn van ongelijke behandelingen. Vorig jaar erkenden de Belastingdienst en de politie dat er binnen de organisaties sprake is van institutioneel en structureel racisme. Bij de Belastingdienst werden personen met een niet-westerse achtergrond vaak onterecht als fraudeur bestempeld. De politie kwam in opspraak vanwege racistische appgroepen en agenten van kleur die op hun werk werden gediscrimineerd en gepest.

