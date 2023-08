Raad van State waarschuwt politici: Regels staan herstel toeslagenleed in de weg

Voor alle betrokkenen is het frustrerend: het lukt de Belastingdienst maar niet om op tijd bezwaarschriften af te handelen van gedupeerden van het toeslagenschandaal. Dat frustreert allereerst de ouders die bezwaar maken tegen het terugvorderen van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Het frustreert ook rechters, die steeds weer gevraagd worden de Belastingdienst te veroordelen voor het niet halen van een beslistermijn. Het frustreert politici, die willen dat gedupeerden zo snel mogelijk geholpen worden. En het frustreert de Belastingdienst, die omkomt in het werk en steeds voor de rechter moet verschijnen. Daarbij gaven rechtbanken in verschillende regio’s ook nog eens verschillende oordelen over wat een redelijke beslistermijn is.

Dat laatste is verleden tijd, omdat de Raad van State – de hoogste bestuursrechter – nu heeft vastgesteld hoeveel tijd de Belastingdienst voortaan nog krijgt als een rechter gedupeerde ouders gelijk geeft in hun klacht dat de beslistermijn niet gehaald is. Hierdoor komt er een eind aan de situatie dat ouders in bijvoorbeeld Rotterdam sneller uitsluitsel kregen dan ouders in Flevoland.

‘Bewust onrealistisch’

Maar ook de Raad van State lijkt gefrustreerd over de vele rechtszaken tegen de Belastingdienst. De politici die de wet hebben aangenomen waarmee het toeslagenschandaal rechtgezet moet worden, hebben daarin volgens de hoogste bestuursrechter ‘onrealistische beslistermijnen’ opgenomen. Dat zouden zij bovendien ‘bewust’ hebben gedaan.

“Dat is een veeg uit de pan aan de politiek”, reageert hoogleraar bestuursrecht Jacobine van den Brink van de Universiteit van Amsterdam. “De Raad van State signaleert dat de Belastingdienst structureel de wettelijke termijnen niet haalt, en legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de politici die deze termijnen hebben opgesteld.”

‘Medeplichtig aan discriminatie’

Dat is opmerkelijk, omdat politici op hun beurt juist kritisch waren op de rol van de Raad van State in rechtszaken tussen toeslagenouders en de Belastingdienst. Te vaak en te lang zou de Raad van State in het nadeel van de ouders hebben gevonnist. De Autoriteit Persoonsgegevens noemde de Raad van State zelfs ‘medeplichtig aan discriminatie’, omdat veel gedupeerden in het toeslagenschandaal een dubbele nationaliteit hebben.

Sinds 2020 houdt een speciale afdeling van de Belastingdienst zich bezig met het rechtzetten van het toeslagenschandaal. Dat deze afdeling omkomt in het werk, ligt volgens de Raad van State niet aan ‘de organisatie en capaciteit’ van deze afdeling. “Je kunt je afvragen of de hoogste bestuursrechter een opvatting moet hebben over de capaciteit van de Belastingdienst”, zegt hoogleraar Van den Brink. “Maar daar helemaal niets over zeggen, zou niet getuigen van veel oog voor de realiteit. Dat er te weinig mensen zijn om alle bezwaren op tijd af te handelen, is een feit.”

Kamerleden deden niets

De huidige beslistermijnen, die de Belastingdienst in vrijwel geen enkel geval haalt, zijn volgens de Raad van State een bewuste politieke keuze. Het probleem werd naar voren gebracht bij debatten over de invoering van de Wet hersteloperatie toeslagen, maar Kamerleden deden daar niets mee. Nu zien we de gevolgen, volgens de Raad van State: ‘De hersteloperatie komt onder druk te staan door het instellen van talloze beroepen gericht tegen het niet tijdig nemen van een besluit.’

Hoogleraar Van den Brink: “Dit is een duidelijk signaal. Dat mag de politiek zich aantrekken.”

Lees ook:

Trage fiscus hoopte op soepele rechter in toeslagenschandaal

De Belastingdienst vroeg rechters soepel te oordelen over te late beslissingen in het toeslagenschandaal.