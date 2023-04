Raad van State verbiedt terugsturen van asielzoekers naar Italië

In Italië bestaat namelijk het risico dat niet wordt voorzien in de belangrijkste basisbehoeften van asielzoekers. En dat is in strijd met de mensenrechten, oordeelt de Raad van State woensdagochtend in een zaak aangespannen door twee asielzoekers.

De zaak draait om de zogeheten Dublinverordening, die moet voorkomen dat asielzoekers door Europa trekken. Op grond van deze afspraak is Italië als EU-lidstaat verantwoordelijk voor de behandeling van asielaanvragen van mensen die zich als eerste in Italië hebben gemeld.

Dublinverordening

In de zaak van twee mannen uit Nigeria en (naar eigen zeggen) uit Eritrea oordeelde staatssecretaris Eric van der Burg (asiel) dat zij terug moesten naar Italië, vanwege deze Dublinverordening. De Raad van State zet nu een streep door dat besluit, omdat de mannen terecht hebben aangevoerd dat de situatie voor asielzoekers in Italië in strijd is met de mensenrechten.

De Raad van State constateert dat Italiaanse autoriteiten sinds december vorig jaar meermaals hebben aangegeven dat het overdragen van asielzoekers op grond van ‘Dublin’ moet worden opgeschort vanwege een tekort aan opvangplekken. Aangezien niet is vast te stellen wanneer deze problemen zijn opgelost, concludeert de RvS dat asielzoekers die worden teruggestuurd, niet worden opgevangen. En dat kan ten koste gaan van hun recht op toegang tot basisbehoeften zoals onderdak, eten en stromend water.

Vergelijkbaar oordeel over Griekenland

Twee jaar geleden gaf de RvS over Griekenland een vergelijkbaar oordeel. Ook in dat Zuid-Europese land is de opvang van asielzoekers niet ‘menswaardig’, daarom mag de Nederlandse staat asielzoekers niet zomaar terugsturen naar Griekenland. Nederland is, net als veel andere Europese landen, al jaren terughoudend met het indienen van zogeheten Dublinclaims bij Griekenland, vanwege de situatie daar.

De meeste asielzoekers komen na hun vlucht aan in landen als Italië en Griekenland. De afgelopen maanden zijn er veel berichten over Afrikaanse migranten die landen op het Italiaanse eiland Lampedusa, mits ze de oversteek van de Middellandse Zee overleven. Maar veel van deze asielzoekers blijven in Zuid-Europa onder de radar, en lang niet iedereen vraagt er asiel aan. Bij asielzoekers die onder de radar doorreizen en zich voor het eerst aanmelden in Nederland, moet de asielprocedure volgens het Vluchtelingenverdrag alsnog hier beginnen.

Het is dan ook niet zo dat het aantal Dublinclaims op Griekenland en Italië veel hoger ligt dan op andere landen. De afgelopen jaren ontvingen vooral Duitsland en Frankrijk deze claims.

