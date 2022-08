Raad van State oordeelt dat kabinet genoeg maatregelen treft om gaswinning Groningen snel te beëindigen

De Groningers waren naar de hoogste bestuursrechter gestapt omdat zij vinden dat er nog te veel gas wordt gewonnen in het Groningenveld en daar onmiddellijk mee gestopt moet worden. Volgens onder andere de belangenvereniging Groninger Bodem Beweging laat de regering de gasleveringszekerheid zwaarder wegen dan hun veiligheid, wat zou blijken uit het feit dat de regering sinds april weer meer gas in Groningen laat oppompen. De Raad van State oordeelde woensdagochtend echter dat het kabinet met die stap zijn beloftes niet heeft gebroken.

Het kabinet wil volgend jaar volledig stoppen met aardgaswinning in Groningen, maar de mitsen en maren die klinken hebben het vertrouwen van de Groningers in de overheid aangetast. Het ‘gasjaar’, dat van oktober (2021) tot september (2022) loopt, zit tot nu toe vol pieken en dalen. Zoals kondigde het kabinet rond de jaarwisseling aan de gaswinning in het Groningenveld in 2022 te verdubbelen, van 3,9 miljard kuub naar 7,6 miljard kuub. Ook bleek een stikstoffabriek, die geïmporteerd gas klaar kon maken voor de Nederlandse huishoudens, later klaar te zijn dan was gepland en kwam er vanuit Duitsland een grotere vraag naar Nederlands gas.

Hoe Nederland verslaafd raakte aan aardgas Onder de grond bij boer Boon werd in 1959 voor het eerst Nederlands gas gevonden. Al snel kon Nederland niet meer zonder gas. Hoe is dat gegaan?

Een paar maanden later kwam de staatssecretaris voor mijnbouw, Hans Vijlbrief, terug op de verdubbeling van de gaswinning. Te gevaarlijk, vond hij toen. Wel was een beperktere verhoging nodig, naar 4,6 miljard kuub gas. Volgens de staatssecretaris kon het wel eens moeilijk worden om de gaswinning volgend jaar volledig te stoppen, vanwege de oorlog in Oekraïne en het onvoorspelbare gedrag van gasleverancier Rusland.

Nu steeds meer Europese landen wisselend worden afgesloten van het Russische gasnetwerk, is het de vraag of de Europese landen hun gasopslag voor deze winter wel vol krijgen. Terugvallen op het Groningenveld wordt daarvoor ook met fluisterstem genoemd als allerlaatste oplossing.

In juni ging de parlementaire enquête naar de aardgaswinning van start. Gedupeerde Groningers die de laatste jaren de scheuren in hun huizen zagen toenemen en gelijktijdig worstelden met ingewikkelde en langdurige versterkingsprocedures, konden hun verhaal doen. De Groningers voelen zich al jaren niet serieus genomen door de overheid, van gemeente tot de rijksoverheid. Hoe kon het dat de belangen van de Groningers zo lang ondergeschikt waren aan het oppompen van gas, luidt een van de hoofdvragen van de enquêtecommissie dan ook.

Hoewel de enquêtecommissie aan het einde van het zomerreces, aanstaande maandag, weer om tafel gaat, hebben de Groningers niet stilgezeten. Van 16 augustus tot 16 september voeren zij actie om de problemen rondom het schadeherstel en versterkingen, en om de zorgen voor de veiligheid van de Groningers onder de aandacht te houden. Vorige week stonden zij stil bij de aardbeving in Huizinge tien jaar geleden. Het was de zwaarste aardbeving die de provincie ooit trof (3,6 op de schaal van Richter), en bracht de aardbevingsproblematiek voor het eerst in landelijk vizier.

