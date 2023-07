Raad van State: koning hoeft niet te vertellen waar zijn geld naartoe gaat

Demissionair premier Mark Rutte en zijn opvolgers hoeven geen openheid te geven over het huishoudboekje van koning Willem-Alexander, aldus de Raad van State in een advies dat maandag is gepubliceerd.

Jaarlijks krijgt koning Willem-Alexander een uitkering van de staat. Afgelopen jaar was dat 6,4 miljoen euro. Daarvan was 1 miljoen euro bestemd als inkomen voor de koning, ook wel bekend als de A-component van de koninklijke uitkering. De overige 5,4 miljoen euro was een tegemoetkoming voor personeel- en materiële kosten, oftewel de B-component.

Wat de koning met het eerste deel (de A-component) doet, is sowieso privé. Maar de koning dient wel met de premier bespreken waar het tweede deel (de B-component) aan wordt uitgegeven. De premier deelt die informatie echter vervolgens niet.

‘Het gaat om belastinggeld’

Dat gebrek aan openheid is al jaren een doorn in het oog van een deel van de Tweede Kamer. D66, GroenLinks, PvdA en SP hebben herhaaldelijk gevraagd om meer transparantie over de besteding van de uitkering. De partijen willen kunnen controleren waar de koning het geld aan besteedt. Want, zo benadrukte de PvdA eerder in een debat, “het gaat om belastinggeld”.

Om tegemoet te komen aan de wensen van de Kamer, vroeg Rutte vorig jaar september advies bij de Raad van State. Maandag werd echter bekend dat de Raad van State Rutte gelijk geeft in zijn terughoudendheid.

Volgens de afdeling Adviseren van de Raad van State zou een evaluatie van de uitgaven “de vrijheid van de koning” aantasten “om zijn huis in te richten”. De koning mag onder meer dus zelf de inrichting van de hofhouding bepalen. De minister-president beoordeelt deze uitgaven, maar “moet hierin terughoudend zijn”. Met het delen van deze informatie zou de koning een groot deel van zijn privacy kwijtraken, aldus de Raad van State.

Overigens is koning Willem-Alexander niet de enige die een B-component ontvangt. Ook koningin Máxima, prinses Beatrix en kroonprinses Amalia krijgen een zo'n uitkering. De bedragen verschillen: prinses Beatrix ontvangt ruim 1,1 miljoen euro en prinses Amalia 1,4 miljoen euro. Koningin Máxima moet het met minder doen: haar B-component bedraagt 700 duizend euro. Prinses Amalia maakte echter eerder bekend dat ze zeker zolang ze studeert de toelage zal terugstorten, omdat ze dan nog geen hoge onkosten maakt.

