QR-codes checken in de kroeg? ‘We hebben het veel te druk’

In hoog tempo spoelt barvrouw Daphne de glazen, neemt vervolgens in één adem een bestelling op en snelt door naar een tafel. Ondertussen lopen gasten haar café binnen zonder hun QR-code te laten zien. Daphne (36) vraagt daar bewust niet naar. “We hebben het veel te druk om mensen te controleren”, zegt ze terwijl haar enige collega gehaast een nieuwe bestelling doorgeeft. Het terras zit vol en binnen zitten mensen aan de bar en aan tafels.

De naam van het café wil Daphne niet in de krant. “Dan staan hier morgen handhavers en word ik ontslagen. Noem het maar een café in het centrum van Amsterdam.” Boa’s heeft ze sinds de invoering van de QR-code, ook wel de coronapas, op 25 september niet gezien. “Ik hoop dat dit zo blijft na jouw artikel.”

Daphnes café is niet de enige horecazaak in Amsterdam die weigert naar de QR-code te vragen. Het café ernaast trekt zich er ook niks van aan, net als een bruine kroeg elders in het centrum. Medewerkers willen er niets over kwijt en niet met hun naam in de krant, uit vrees voor handhavers.

Discriminatie

Ergens bier drinken of wat eten in de hoofdstad kan dus makkelijk zonder QR-code. Bij een steekproef van Het Parool vroeg 63 procent van de 120 cafés en restaurants niet om een coronapas, schreef de krant deze maand. De coronapas is discriminatie, klinkt het als argument bij Daphnes buren. En ook: je wilt geen mensen uitsluiten, een café is er voor iedereen. De barman van het bruine café vreest voor inkomstenverlies als hij gasten, bijvoorbeeld toeristen zonder coronapas, moet wegsturen. Het geld is hard nodig na een moeizaam horecajaar. De wijkagent laat er weleens zijn gezicht zien, maar grijpt niet in.

Bij Café Kobalt in het centrum ontkom je echter niet aan de QR-code. Bij de ingang, op ramen en op de bar, naast een zeeppompje, verwelkomen A4’tjes de gasten met ‘Yes, we (s)can’. De controle, vindt bedrijfsleider Jessy Morel (30) achter de bar, is in strijd met waar de horeca voor staat: gastvrijheid. “Maar we willen onze gasten een veilig gevoel geven. Dus daarom scannen we.”

Als het druk is, zet Kobalt een extra persoon neer voor de controles. Maar op een rustige dag als vandaag vraagt Morel het zelf als de gasten aan tafel zitten. Sommigen tonen hun QR-code bij het zien van de tekst op de bar. Van verontwaardigde ongevaccineerden aan de deur heeft Morel niks gemerkt. “Ongevaccineerden komen niet bij ons. We hebben dit duidelijk bij de deur aangegeven.” Dat andere cafés geen coronapas hanteren, vindt Morel geen probleem: het is hun eigen keuze.

Anarchistisch

Cafés zonder QR-code? “Ik heb daar geen moeite mee”, stelt Marloes Schuerman (60) onverbloemd. “Ik ga er gewoon heen. Maar ik ben ook iets anarchistischer dan jij”, richt ze zich tot tafelgenoot Karen.

Bij binnenkomst lieten de twee direct hun QR-code zien aan Morel. Samen zitten ze rond borreltijd aan het bier. “Die cafés snijden zichzelf in de vingers”, haakt Karen (57), die niet met haar achternaam in de krant wil vanwege privéredenen, direct in op wat Schuerman zegt. “Zodra de cijfers hoog blijven, gaan er weer cafés op slot. Het kabinet heeft niet voor niks voor deze vorm gekozen. Werken met QR-codes is veiliger dan wanneer iedereen overal in kan.”

Ook Schuerman komt uiteindelijk toch met een veroordeling van horecazaken zonder coronapas. “Ik ben geen moraalridder, maar dit druist in tegen de regels. Dit is de regel die we met zijn allen hanteren. Een horecazaak die bewust de coronaregels niet hanteert, is niet acceptabel. Waarom heb je anders regels?”

