QR-code-stappen in Utrecht: ‘Alors on danse’ klinkt en de schuchterheid valt weg

Voorzichtig gedans. Een natte, onstuimige tongzoen. Terwijl Utrecht loskomt tijdens de eerste QR-code-stapavond, zitten de ongevaccineerden op kleedjes en kijken toe.

Het feest dat Jonathan Kleppe (31) dacht aan te treffen in zijn oude stamkroeg De Flater moet hij zelf nog bouwen. Het is wat stilletjes, zo rond tienen. De muziek staat zacht, alsof het een doorsnee borrelavond is en niet de eerste feestavond sinds lange tijd.

Hij port het personeel op. De muziek gaat harder en de discolichten aan. Het werkt: er ontstaat een rij nieuwsgierige feestgangers. De reus van een barman in zijn witte tanktop zweept de binnendruppelende mensen verder op. Maar het is nog aftasten, schuifelen op barkrukken.

Tot die ene zomerhit, Alors on danse, uit de speakers klinkt. Alsof iedereen denkt: waarom ook niet, het kan weer, en de schaamte van zich afschudt. En om 21.59 is-ie er dan: de eerste tongzoen, even nat als onstuimig.

Genieten, met die dansende dames

Buiten staat Kleppe een beetje trots te kijken. “Zonder ons was het een dooie boel gebleven.” Het voelt heel goed, zegt hij, om weer te dansen nu de anderhalve meter eraf is. Als ondernemer in de evenementenbranche heeft hij flinke klappen gehad. Maar vanavond kan hij dat vergeten.

Naast hem staat beveiliger Farid Karim (47) met zijn telefoon in de aanslag. De man met de brede lach die geduldig QR-codes scant en om id-kaarten vraagt, heeft een turbulent leven. Vanmorgen beveiligde hij nog een GGD-locatie in Nijmegen. Na twaalven moet hij naar een bedrijf in Amsterdam. Morgenavond pas ziet hij zijn vrouw en kinderen weer.

Maar hij is alleen maar blij. “Ik vind het genieten zo, met al die dames die dansen.” En niemand zeurt dat hij de de QR-codes van de bezoekers moet checken, tot nu toe. Zelf heeft hij er ook geen bezwaren tegen. Hij begrijpt wel dat dit soort middelen nodig zijn, want hij vervoert in zijn andere baan, als ambulancechauffeur, nog steeds rochelende mensen met ademnood naar de ic.

Geroezemoes, gedimd licht, hapjes die rondgaan

Even verderop, op het Stadhuisplein, is de sfeer behoorlijk anders. Aan de ene kant van het plein is de horeca volgestroomd, en aan de andere kant van het plein, zitten ongevaccineerden op kleedjes. Het is een gezellige bedoeling, met geroezemoes, gedimd licht en hapjes die rondgaan.

Deze actie, die spontaan in een aantal appgroepen ontstond, gaat om veel meer dan ‘een eigen feestje bouwen’, zegt Diane Moolhuijsen, het gaat om ‘fundamentele zorgen’. Ze wil als enige in het gezelschap haar naam geven na aarzelen, want het wantrouwen in de media is groot. De man naast haar heeft zijn abonnement op Trouw al opgezegd.

Volgens de Utrechtse boa’s verliep de eerste uitgaansavond in Utrecht rustig, hoewel het na twaalf uur druk was op straat. “Hopelijk blijft het zo, maar so far, so good”, zegt Richard Gerrits, voorzitter van de vakbond BOA ACP in Leusden tegen RTV Utrecht. Alleen bij stadion Galgenwaard werd ME ingezet nadat supporters voor ongeregeldheden zorgden. Vooralsnog zorgde de coronacheckapp nergens voor grote incidenten. Wel was raakte de app gedurende de eerste stapavond overbelast, mede door het vele gebruik maar ook door dDos-aanvallen op de server van de app. Dat zorgde her en der voor chaos en lange rijen. De Koninklijke Horeca Nederland noemde dat ‘een vuistslag in het gezicht van ondernemers’.

“Als het niet om grondrechten ging, zouden wij niet op een kleedje op de stoep zitten”, zegt Moolhuijsen. Ze kijkt naar de terrassen tegenover haar. “Ik zit hier omdat ik mensen op het hart wil drukken dat we niet richting een maatschappij moeten willen waarin sprake is van tweederangsburgerschap.”

‘Weinig begrip voor ongevaccineerden’

Karel Heijns (27) en Joséfus Beijers (26) staan even verderop in de rij voor een nachtclub. Joséfus is single en heeft Karel als wingman; die heeft de looks, vindt hij zelf, en de dansmoves. De twee zijn een beetje bang dat hun QR-code het straks aan de deur niet doet, eerder in een restaurant hadden ze al last van de storing.

De mensen op kleedjes hebben ze niet eens opgemerkt, toen ze even hiervoor op het Stadhuisplein zaten. “Het is moeilijk doen om het moeilijk doen”, zegt Beijers. En Heijns: “De niet-gevaccineerden vormen een poel voor nieuwe varianten van het coronavirus. Nee, ik heb weinig begrip voor ze.”

Als de klok richting de verplichte eindtijd twaalf uur kruipt, beginnen sommige mensen te zwalken. Al blijven hoopjes kotsende mensen - normaliter een signaal dat de avond ten einde loopt - een rariteit. Een jongen roept uitgelaten naar zijn vrienden: “Me hele tas zit vol met blikkies!”

‘Stop de prikocratie’

Om kwart voor twaalf begint de uittocht al. Als de dj in schuurtent De Beurs het nummer Dag vriendjes en vriendinnetjes draait en de lichten daarna onbarmhartig fel aanknippen, weten studenten Vera Verhoeven en Lotte Lourens, beiden 19, genoeg. Hun éérste avond stappen - ze wonen nog niet zo lang in Utrecht - is ten einde.

Ze komen beide uit dorpjes in Zeeuws-Vlaanderen, Axel en Hulst, en zijn blij dat ze daar weg zijn. “Woonden we eindelijk in de grote stad, konden we nergens naartoe”, zegt Verhoeven. “Ik was vanavond bang dat we de enigen zouden zijn. Ik helemaal m’n make-up goed gedaan.”

Terwijl het feestgedruis verplaatst naar de snackbarren en kebabzaken waarvoor enorme rijen ontstaan, vinden de vriendinnen het goed geweest. Verhoeven: “Lekker vroeg naar bed toch?” Her en der gaat keiharde muziek aan op bovenetages. In en voor grillroom Gilo’s aan de Nobelstraat wordt zelfs geduwd en getrokken.

Het geratel van studentenfietsen, het geklingel van bellen en het gelal wordt voor een moment overstemd door een man met een zelfgeknutselde aanhanger met sirenes aan zijn fiets. ‘Stop de prikocratie’, staat er in koeienletters op. Hoe hard de sirenes ook loeien, de meeste feestgangers slaan er geen acht op.

