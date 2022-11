PvdA en GroenLinks stellen harde eis voor steun aan pensioenwet

De linkse partijen willen een stevige stok achter de deur zodat sociale partners er daadwerkelijk voor zullen gaan zorgen dat veel meer werknemers pensioen opbouwen. Werkgevers en vakbonden beloofden dit wel in een brief aan de Kamer, maar PvdA-Kamerlid Nijboer wil harde afspraken en concrete resultaten zien. VVD en D66 voelen hier nog weinig voor en ook de werkgeversorganisatie was hier tot nu toe faliekant tegen. Maar de werkgevers toonden zich samen met de vakbonden toch bereid om vanaf 2028 over een wettelijke plicht te praten, mocht het ze niet lukken om in 2028 pakweg 450.000 werknemers meer pensioen te laten opbouwen.

Volgens PvdA-Kamerlid Henk Nijboer is het ‘echt’ een harde eis van PvdA en GroenLinks dat daadwerkelijk meer mensen pensioen gaan opbouwen. De partijen zijn in principe voor de nieuwe pensioenwet, maar ze beschouwen de pensioenplicht als een harde voorwaarde. Daarnaast willen ze nog in de wet terugzien dat ook werknemers al vanaf 18 jaar en uitzendkrachten vanaf hun eerste werkdag pensioen mogen opbouwen.

Vrijwel de gehele oppositie bleek woensdag fel tegen de nieuwe pensioenwet, omdat er nog zoveel twijfel en onduidelijkheid is of de pensioenen er met deze wet wel op vooruitgaan. Of deze pensioenwet door het parlement komt, is daarom volledig afhankelijk van steun van PvdA en GroenLinks in de Eerste Kamer. Daar heeft de coalitie geen meerderheid. De nieuwe pensioenwet regelt dat 1500 miljard euro pensioenvermogen wordt herverdeeld over individuele pensioenpotjes. De publieke tribune stroomde vol met ouderen die luidruchtig hun instemming of afkeuring lieten blijken.

Goede uitwerking

Voor VVD, D66, CDA en ChristenUnie kan deze pensioenwet niet snel genoeg ingaan. Zij vinden het een goede uitwerking van het pensioenakkoord dat werkgevers en vakbonden in 2019 na ruim tien jaar discussie sloten. De coalitie vindt het stelsel toekomstbestendiger en voorziet meer kans op indexatie van pensioenen.

Maar de meeste oppositiepartijen zien dat anders. Zij zien zoveel nadelen, dat ze liever aan het huidige stelsel gaan sleutelen. Om deze wet te kunnen wegstemmen, richten zij hun pijlen vooral op PvdA en GroenLinks. “Doe het niet PvdA, maak alstublieft niet deze fout”, smeekte SP-Kamerlid Van Kent. Volgens PVV-Kamerlid Leon de Jong ‘vernaggelen PvdA en GroenLinks ons pensioen’.

Kamerlid Liane den Haan zei: “U mag gerust weten dat ik er niet van kan slapen”. Zij had in 2019 als voorzitter van een ouderenbond nog ingestemd met het pensioenakkoord, maar de juiste uitwerking zag ze in deze wet niet terug. “Druk deze wet er niet door. Het is een grote fout, die niet zomaar is terug te draaien”, zei Den Haan. Zij en PVV’er De Jong vrezen dat ‘deze wet een nog grotere chaos wordt dan de toeslagenaffaire’.

Kamerlid Pieter Omtzigt legde in zijn bijdrage van 110 minuten stapsgewijs uit dat op veel punten de wet nog niet goed is en voor grote problemen in de praktijk kan zorgen. Zo wees hij ook op de grote problemen van het nieuwe nabestaandenpensioen, die tot 0 euro pensioenuitkering kan leiden als de werknemer bijvoorbeeld in de ziektewet zat of arbeidsongeschikt was voor zijn overlijden. “Ik vind het onwenselijk dat we in het nieuwe pensioen juist de zwakste mensen laten vallen”, aldus Omtzigt.

Volgens Omtzigt voldoet het wetsvoorstel ook niet aan de eerder door de politiek gestelde uitgangspunten. “Het is niet transparanter, biedt geen zekerder koopkracht en het is al helemaal geen persoonlijk pensioenpotje geworden.” Het nieuwe stelsel sluit volgens hem ook niet beter aan op de huidige arbeidsmarkt, zoals de coalitiepartijen stellen. Omtzigt besloot met de oproep: “Ik was bij de totstandkoming van de Toeslagenwet en het Zorgstelsel, maar die wetten verbleken bij deze wet. Bezint eer ge begint. Ik voorspel dat we anders over tien jaar een parlementaire enquête krijgen naar deze pensioenwet.”

