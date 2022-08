Puzzel voor COA: hoeveel vluchtelingen slapen vannacht weer buiten?

Er zijn enkele mobiele toiletten bijgeplaatst, net als het aantal urinoirs, om de ergste humanitaire nood buiten voor de deur van het aanmeldcentrum te ledigen. Er is ook een lange wasbak, met veel kranen - zo'n model bekend van festivals. Er lopen ook vandaag vrijwilligers rond die drinkwater uitdelen en bij het servicepoint van het Rode Kruis is er tijd voor een praatje, wordt koffie en thee geschonken en zijn hygiëneproducten verkrijgbaar. Er zijn gelukkig ook luifels, tegen de felle zon. Want ook in Ter Apel is het warm - al is de temperatuur een paar graadjes lager dan in het midden van het land en duiken er vanmiddag juist wat wolkjes op.

Minstens honderd

Maar voor de entree van het aanmeldcentrum verblijven, voor de zoveelste keer dit jaar, veel asielzoekers. De woordvoerster van het Centraal Orgaan Asielzoekers schat hun aantal op ‘minstens honderd’ - en dat is niet voor het eerst, zo'n groot aantal. De grote vraag is dan vooral: hoeveel mensen zullen er vannacht buiten slapen? Dat kunnen er ook zomaar enkele honderden zijn. Alleen al in het weekend, zo is de ervaring, kan zich per dag een honderdtal nieuwe asielzoekers in Ter Apel melden.

Iedere keer is het dus een enorme puzzel die het CAO moet leggen: waar moeten die mensen slapen? Want in het aanmeldcentrum is al maanden geen plek meer.

“We hebben twee crisislocaties, in Zuidbroek en Stadskanaal, daar mogen we een aantal keer per week gebruik van maken,” zegt de woordvoerster. Halverwege zaterdagmiddag is evenwel onduidelijk of die locaties ook inzetbaar zijn voor de nacht van zaterdag op zondag. Afgelopen week zijn ze namelijk al vaak gebruikt.

Het zou in ieder geval wel wat van de meest acute nood ledigen. Vraag is ook: komen andere gemeenten of veiligheidsregio’s vandaag nog extra over de brug met tijdelijke opvangplakken - en zijn er daarmee uiteindelijk voldoende plekken?

Iedere dag improviseren

“Het is dus improviseren, iedere dag op opnieuw”, zegt de COA-woordvoerster. Hoeveel slaapplekken zijn er eigenlijk nodig, welke veiligheidsregio of welke gemeente zet een stap naar voren? Maar ook: is daar eigenlijk wel bus- of taxivervoer naar te regelen? En wie precies komt dan voor zo'n plek in aanmerking? “Sommige plekken lenen zich beter voor gezinsopvang, andere zijn weer juist heel goed voor alleengaanden”, zegt de woordvoerster. “Hier zijn continu heel veel partijen mee bezig, voortdurend moet van alles worden afgestemd; we kunnen ons daar moeilijk op voorbereiden.”

Ook de afstand naar een bed speelt een rol bij asielzoekers in de overweging of ze wel of niet buiten, voor de poort van het aanmeldcentrum de nacht doorbrengen. Zo waren er afgelopen nacht veertig ‘busweigeraars’; voor hen was in principe wel een overnachtingsplek geregeld, maar zij verkozen een slaapplek in de buitenlucht - ook omdat in vluchtelingenkringen het hardnekkig fabeltje rondgaat dat wie vroeg voor de poorten van Ter Apel staat, snel wordt geholpen. “Het is elke keer zeer wisselend, het aantal busweigeraars; dat maakt het ook extra ingewikkeld om de puzzel te leggen.”

In de loop van de zaterdagavond moet duidelijk worden of het CAO daarin is geslaagd. Net als hoeveel mensen buiten zullen slapen, onder de sterrenhemel.

