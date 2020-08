‘Pure verveling’ drijft jongeren in Utrecht tot relschoppen

Burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht keert vervroegd terug van vakantie na de onrust vrijdag- en zaterdagavond in sommige wijken in de stad. De politie hield zaterdag 25 jongeren aan in de wijk Overvecht nadat zij zich hadden misdragen, dertien van hen krijgen twee weken ‘s avonds een straatverbod. Eerder was het onrustig in de wijk Kanaleneiland en in de Haagse Schilderswijk.

De jongeren gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie en geparkeerde auto’s. Ook gaven zij geen gehoor aan bevelen van de politie die in groten getale aanwezig was. De mobiele eenheid moest een aantal keer optreden. Kort voor middernacht was het weer rustig in de Utrechtse wijk.

De relschoppers trokken in plukjes van wisselende samenstellingen door de buurt. De ene keer ging het volgens een politiewoordvoerder om tien, dan weer om vijftig jongeren. Op de ‘dreven’ - zoals de meeste straten in Overvecht heten - waar het onrustig was, gold een noodbevel van de gemeente “wegens ernstige verstoringen van de openbare orde”.

‘Pure verveling’

Het was de tweede avond op rij dat het onrustig is in Utrecht. Vrijdag was het raak in de wijk Kanaleneiland. Toen hielden naar schatting 150 jongeren de politie bezig. De woordvoerder schat in dat het in Overvecht om minder relschoppers gaat. “Verder is het wel een kopie van gisteravond. Er is totaal geen reden voor de onrust. Het is pure verveling en het uitlokken van de politie. Kansloos”, aldus de woordvoerder.

De relschoppers probeerden de politie uit de tent te lokken. Om niet ‘als een rode lap op een stier‘ te werken, greep de politie vrijdagavond daarom pas laat in, schreef locoburgemeester Lot van Hooijdonk zaterdag in een brief aan de gemeenteraad.

Zaterdagavond koos de politie er in Overvecht voor wel direct in te grijpen. Al vroeg werd het noodbevel afgekondigd en moest iedereen in de wijk zoveel mogelijk binnenblijven. Laat op de avond was vrijwel niemand meer buiten. Hier en daar was nog een harde vuurwerk knal te horen in de wijk.

Politieagenten controleren jongens in de Schilderswijk. Beeld ANP

Ook onrust in de Haagse Schilderswijk

In de Haagse Schilderswijk, waar het eerder deze week onrustig was, was het zaterdagnacht rustig. Er werden drie mensen aangehouden, twee wegens belediging van agenten en iemand op verdenking van heling van een scooter. De politie hield in het centrum van de stad en omgeving bromfietscontroles. In de nacht van vrijdag op zaterdag werden al zes scooters in beslag genomen en 29 mensen aangehouden. Vanwege de onrust gold de afgelopen nachten een gemeentelijk noodbevel voor de buurt.

De rellen begonnen woensdagavond toen vele tientallen jongeren brandkranen openzetten, stenen en vuurwerk naar agenten gooiden, brandjes stichtten en vernielingen pleegden. Op filmpjes op sociale media is te zien hoe de politie door de straten rijdt en met megafoons oproept naar binnen te gaan. ‘Indien nodig wordt er geweld gebruikt’, galmt het door de straten.

Behalve de politie liepen er buurtpreventieteams, jongerenwerkers en buurtvaders rond om escalatie te voorkomen.

Politie veegt deel van de #Schilderswijk in #DenHaag schoon. Iedereen moet naar binnen. Wie dat niet doet wordt aangehouden. Grote groep jongeren had zich weer verzameld op kruispunt #vaillantlaan #hoefkade pic.twitter.com/N9AWQW2a3Y — Frank van Deutekom (@frank_deut) 14 augustus 2020

Voorlopig niet meer welkom

De jongeren die werden aangehouden in de Schilderswijk zijn daar voorlopig niet meer welkom. Ze kregen van het Openbaar Ministerie een ‘gedragsaanwijzing’ voor een specifiek gebied voor negentig dagen. Voor de verdachten die binnen het gebied wonen geldt dat zij tussen 18.00 uur en 6.00 uur niet op straat mogen komen. Om thuis te komen moeten zij één strikte route volgen.

Volgens de Haagse jongerenambassadeur Aad van Loenen is het probleem duidelijk, laat hij weten aan NOS. “Als je maandenlang de scholen sluit, nauwelijks zwembaden opent en jongeren wegjaagt uit Scheveningen, dan krijg je dit.”

In de Haagse Schilderswijk gooiden jongeren stenen en vuurwerk naar de politie. Beeld ANP

