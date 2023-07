Puntneuskruikje en blokfluit gevonden in het oudste waterschip ooit

Het moet de droom zijn van elke student archeologie: een eeuwenoud scheepswrak opgraven. Voor leerlingen van de Veldschool Scheepsarcheologie Flevoland werd het werkelijkheid.

Sinds vorig jaar zijn de studenten bezig met de opgraving van de ZO31, een ‘waterschip’ uit het begin van de zestiende eeuw. Inmiddels is het volledige schip zichtbaar, afgelopen weekend werd de opgraving opengesteld voor publiek.

Een waterschip is een vissersschip met een ‘waterhoudend compartiment’, omschrijft de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Oftewel: een ruimte met water waarin de vis levend kan worden vervoerd. De ZO31 was dus zo’n waterschip. Eeuwen geleden voer het op de voormalige (en later deels drooggelegde) Zuiderzee, waar het om onbekende redenen verging – net als zoveel schepen.

Toch is deze opgraving extra bijzonder. Het ongeveer 16 meter lange en 5 meter brede voertuig heeft de tand des tijds namelijk uitzonderlijk goed doorstaan. Het is zelfs het oudste waterschip dat ooit is gevonden, zegt maritiem archeoloog Robert de Hoop tegen De Stentor.

In het wrak worden bovendien bijzondere vondsten gedaan, zoals een puntneuskruikje (inderdaad: een kruikje met een puntneus) en een blokfluit. Mogelijk betreft het de oudste blokfluit die in Noordwest-Europa is aangetroffen. Verder stuitten de onderzoekers op keukenspullen en een eetbord. En, niet geheel verrassend: visgraten.

