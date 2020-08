Publiek is weer welkom in rechtszalen, maar ‘vol is vol’

De deuren van de gerechtsgebouwen bleven sinds het begin van de coronacrisis gesloten voor belangstellenden. Een gevoelig punt, omdat openbaarheid een van de fundamenten van de rechtspraak is. Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, zegt daarom een grote verantwoordelijkheid te voelen om publiek weer te verwelkomen bij zittingen.

Iedereen die een zitting wil bijwonen moet uiterlijk twee werkdagen van tevoren een e-mail sturen. Mensen die betrokken zijn bij een zaak krijgen voorrang in het aanmeldsysteem. Daarna volgt de pers. Als er dan nog ruimte over is, mag belangstellend publiek ook komen. Groepen, zoals schoolklassen, zijn nog niet welkom.

Eerder zei Robine de Lange, president van de rechtbank Rotterdam, in een interview met Trouw dat vooral de gangen van de gebouwen snel vollopen. Zo krijgt haar rechtbank in normale tijden zo’n 250.000 bezoekers per jaar over de vloer. Nu er de norm van anderhalve meter geldt, kun je volgens De Lange niet zomaar de deuren weer opengooien.

