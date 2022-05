Provincie neemt regie in drugsput Brabants natuurgebied, maar haast wordt niet gemaakt

Natuurorganisatie Brabants Landschap hoeft toch niet te betalen voor het opruimen van een enorme drugsafvalput in de bossen van Halsteren. De provincie neemt de aanpak over. De kosten voor de sanering van het drugsafval probeert zij te verhalen op daders en als dat niet lukt op het Rijk. Het opruimen komt intussen maar niet op gang.

Op de grond van Brabants Landschap, in natuurgebied de Brabantse Wal, loosden criminelen langere tijd giftige stoffen in de bodem via een zelfgegraven put. Het gaat om onder meer benzeen, tolueen en aceton, afkomstig van drugsproductie, waarna de bodem ernstig verontreinigd raakte. In totaal raakte ongeveer 2500 kuub grondwater tot zes meter diepte sterk vervuild.

Hoewel de put al in maart 2021 is ontdekt, is nog altijd niet begonnen met de saneringsoperatie vanwege gesteggel over de kosten. Brabants Landschap werd in eerste instantie als eigenaar van de grond verantwoordelijk gehouden voor het opruimen. De omgevingsdienst eiste dat de natuurorganisatie uiterlijk half februari zou beginnen met opruimen om verspreiding te voorkomen. Nu de provincie de aanpak overneemt, lijkt er minder haast te zijn.

Provincie: ‘Kunnen kosten niet permitteren’

De provincie Noord-Brabant laat weten eerst te kijken of de kosten kunnen worden verhaald op de dader. Daarover lopen gesprekken met het OM. Als dat tot niks leidt, wil de provincie nieuw bodemonderzoek doen naar de omvang en kosten verhalen op het Rijk. Eerder bodemonderzoek is al in juli 2021 afgerond.

“Wij zijn druk bezig om te kijken of het Rijk dat gaat betalen, wij vinden dat dat moet gebeuren. In afwachting daarvan doen we niks, behalve dat we onderzoek doen”, stelde de gedeputeerde onlangs. “Wij kunnen het ons niet permitteren om daar financieel voor op te draaien.” Maandag was staatssecretaris Vivianne Heijnen van Infrastructuur en Waterstaat op werkbezoek bij de put.

Bodemdeskundige Theo Edelman liet in deze krant weten dat haast is geboden met het opruimen van de lozing. In een rapport dat in handen is van Trouw, blijkt dat het verontreinigde grondwater zich naar verwachting 9 tot 18 meter per jaar verplaatst. De provincie laat weten dat er ‘geen acuut gevaar’ is.

Of de daders verantwoordelijk kunnen worden gehouden is maar de vraag. Brabants Landschap heeft aangifte gedaan en er zijn wel verdachten in beeld voor een naastgelegen drugslab. De zaak moet nog voor de rechter komen.

