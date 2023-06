Protestmars tijdens slavernijherdenking op 1 juli. ‘Geen heling zonder herstel’

De excuses die premier Rutte namens Nederland voor de slavernij maakte zouden geen eindstation zijn; hij zette immers naar eigen zeggen een komma en geen punt. Maar ruim een halfjaar na zijn uitspraken vinden organisaties The Black Archives en Zwart Manifest dat er nog te weinig gebeurt om fouten uit het verleden te herstellen.

Tijdens de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst in het Amsterdamse Oosterpark, waar dit jaar koning Willem-Alexander spreekt, organiseren de twee belangenorganisaties een protestmars. De organisatoren van de mars vinden dat nazaten van tot slaaf gemaakten vooralsnog weinig concreets merken van overheidsmaatregelen.

De stilte over slavernij voorbij

In een brief die minister Hanke Bruins Slot (binnenlandse zaken) afgelopen vrijdag aan de Kamer stuurde, gaf zij details over wat de overheid sinds de slavernij-excuses in gang zette. Zo wordt het fonds van 200 miljoen euro besteed aan onderzoek en maatschappelijke initiatieven. Daarnaast komt er een herdenkingscomité dat toeziet op een grote en ‘waardige’ herdenking van de slavernij, in het gehele koninkrijk en indien mogelijk in Suriname.

Die maatregelen van de minister volgen op gesprekken met verschillende betrokkenen. Linda Nooitmeer, directeur van het National Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis (NiNsee), vindt het positief dat er tegenwoordig goed overlegd wordt. “We zijn de stilte voorbij. Deze geschiedenis is lang onderbelicht gebleven. Het herdenken krijgt nu aandacht, en meer mensen worden zich bewust van de relatie tussen de slavernij en institutioneel racisme.”

Doorwerking van het verleden

Anderzijds denkt Nooitmeer dat er op het gebied van beleid nog wel een wereld te winnen is. “Je kunt het niet hebben over de doorwerking van het verleden zonder de sociaal-economische achterstand van mensen met Afrikaanse roots te benoemen. Het begint maar net door te dringen dat de kern van de zaak het opheffen van die achterstanden is.”

Ook de organisatoren van de mars, die de naam ‘Geen heling zonder herstel’ draagt, zouden graag zien dat er een vorm van reparatie komt. Er zou gedebatteerd moeten worden over herstelbetalingen, of andere vormen van ondersteuning voor mensen met Afrikaanse roots. Wat Nooitmeer betreft - die niet bij de mars betrokken is - wordt dit maatwerk: “Een jong iemand zal gebaat zijn bij goed onderwijs. Maar een ouder persoon, die een leven vol achterstalling heeft gekend, heeft weer aan andere dingen behoefte.”

Nederland was bepaald geen ‘kleine, milde kolonisator’, die slavernij ‘erbij deed’. Dat blijkt uit het boek Staat en slavernij, dat donderdag is gepresenteerd.